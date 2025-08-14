augusztus 14., csütörtök

Bűnmegelőzés a nyári megnövekedett forgalomban

Nyáron a megnövekedett idegenforgalom, színes rendezvények és turisták sokasága jellemzi Győrt.

Kisalföld.hu

A pezsgő város, a színes programok, fesztiválok és a történelmi látnivalók sokakat vonzanak, azonban ez a fokozott nyüzsgés a bűnelkövetők számára is kedvező terepet jelenthet.

Forrás: police.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei – iskolaőrökkel együtt – augusztus 14-én a Xantus János Állatkertnél adtak felvilágosítást a hozzájuk forduló érdeklődőknek.

Kollégáink elsősorban a vagyon elleni bűncselekményekről, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről, a 112-es segélyhívószám használatáról és a napjainkban gyakran előforduló internetes csalásokról, illetve a megelőzés érdekében szükséges teendőkről beszélgettek a sétálókkal. 

Felhívták a figyelmet az állatvédelem fontosságára is.

A prevenciós szakemberek célja, hogy a városba látogatók és a helyi lakosok egyaránt biztonságban érezzék magukat, és zavartalanul élvezhessék a nyári programokat. 

A helyszínen többek között az alábbi tanácsok megfogadását javasolták az előadók:

  • Ne hagyjon értéket gépkocsijában!
  • Pénztárcáját, bankkártyáját, iratait ruházata belső zsebeiben, mások által nehezen hozzáférhető helyen tartsa!
  • Vásárláskor ne tegye tárcáját a bevásárló kocsiba, kosárba, jól látható helyre, mert ezzel növeli a tolvajok esélyeit!
  • A legjobb védekezés a megelőzés. Ha strandra megyünk, használjuk az értékmegőrzőt, a csomagokra, táskákra felváltva vigyázzunk. A parkoló autókban pedig ne hagyjunk látható helyen táskát, értéket, azokat inkább a csomagtartóban helyezzük el. A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes használati tárgyakat hagyjuk otthon.
  • Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es központi segélyhívón! - Írta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
