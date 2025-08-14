Bűnmegelőzés a nyári megnövekedett forgalomban

A pezsgő város, a színes programok, fesztiválok és a történelmi látnivalók sokakat vonzanak, azonban ez a fokozott nyüzsgés a bűnelkövetők számára is kedvező terepet jelenthet.

Forrás: police.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei – iskolaőrökkel együtt – augusztus 14-én a Xantus János Állatkertnél adtak felvilágosítást a hozzájuk forduló érdeklődőknek.

Kollégáink elsősorban a vagyon elleni bűncselekményekről, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről, a 112-es segélyhívószám használatáról és a napjainkban gyakran előforduló internetes csalásokról, illetve a megelőzés érdekében szükséges teendőkről beszélgettek a sétálókkal.

Felhívták a figyelmet az állatvédelem fontosságára is.

A prevenciós szakemberek célja, hogy a városba látogatók és a helyi lakosok egyaránt biztonságban érezzék magukat, és zavartalanul élvezhessék a nyári programokat.

A helyszínen többek között az alábbi tanácsok megfogadását javasolták az előadók: