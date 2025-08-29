augusztus 29., péntek

Most megjelölheti bringáját és e-rollerét

Bringa- és E-roller jelölés lesz Győrben

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya meghirdeti a kerékpárok és elektromos rollerek speciális pasztával történő megjelölését a Mosolyhajtás - Bácsai Bringa Tour program keretében augusztus 30-án 9 órától 12 óráig Győrben a Bácsán a Lápi Póc szobor mellett. A győri önkormányzat támogatásának köszönhetően  a győri lakosok számára a jelölés ingyenes. 

A jelölésre vigye magával a személyi igazolványát, a lakcímet igazoló hatósági igazolványát és a kerékpárhoz, rollerhez tartozó iratait!

A jelölést megelőzően a tulajdonosnak a jármű tulajdonjogát és a lakcímét hitelt érdemlően kell tudni igazolni.

A Mosolyhajtás programja itt olvasható.
Jó tudni: a járművek jelölését az esetleges rossz időjárás esetén későbbi időpontban végzik.

 

