Kilenc pincészet mutatkozott be

40 perce

Fehértől a vörösig - Végigkóstolták Hegykőn a nyár ízeit - Képgaléria

Hétvégén Hegykőn újra megrendezték a Borok Utcáját, azt a közösségépítő és gasztronómiai élményekkel teli rendezvényt, amely több mint egy évtizede, minden nyáron felpezsdíti a település központját.

Varga Henrietta

A Borok Utcája nem hagyományos borfesztivál, a cél sokkal összetettebb. A rendezvénnyel a település segíteni szeretne a soproni borászoknak abban, hogy szélesebb körben ismertté váljanak, és boraik eljussanak az ország minden szegletébe.

A Borok Utcája összehozza az embereket, ahol több pincészet borát is megkóstolhatják. Fotó: Rombai Péter


Borok utcája a fák árnyékában

- Hegykő, mint turisztikai központ, ideális helyszín ehhez, hiszen a település évről évre több mint 120 ezer vendéget fogad, így a borászok számára kivételes lehetőség nyílik arra, hogy személyesen is bemutassák termékeiket az érdeklődőknek - osztotta meg lapunkkal Szigethi István, Hegykő polgármestere.

Nézze meg látványos képgalériánkat: 

Fehértől a vörösig - Végigkóstolták Hegykőn a nyár ízeit

Fotók: Rombai Péter

A Borok Utcájában a látogatók délután vethették bele magukat a borkóstolás élményébe, ahol kilenc neves soproni pincészet mutatkozott be: a Bónis-Reitter, a Gangl Borászat, a Luka Pincészet, a Sterlik, a Steigler és a Stubenvoll Pince, a Vincellér Borbirtok, a Winelife Borászat, valamint a Zachár Bor.

A kiváló borok mellé minden este élőzene is társult, a program pedig valóban minden korosztálynak kínált valami különlegeset. 

A Borok Utcája a gasztronómiai rendezvény mellett olyan nyári találkozóhely is, ahol barátok, családok és borkedvelők élvezhetik együtt a nyár ízeit és ritmusait. Legyen szó egy hűsítő fehérborról, karakteres vörösről vagy egy könnyed rozéról, mindenki megtalálja a kedvencét.

Fotó: Rombai Peter


- A tapasztalatok azt mutatják, hogy akik itt kóstolják meg először a soproni borokat, gyakran visszatérő vásárlókká válnak, otthon is keresik ezeket a palackokat. Rendezvényünk egyfajta hidat képez a helyi termelők és az ország többi része között kulturális, gazdasági és közösségi értelemben - tette hozzá a településvezető.

A borok mellett kézműves söröket is kínáltak, így nemcsak a bor szerelmesei, hanem a sörfogyasztók is jól érezhetették magukat. 

A Borok Utcája mára igazi nyári tradícióvá vált Hegykőn. Olyan esemény, amely összehozza a helyieket, a nyaralókat és a borászokat. Egy hely, ahol új ízeket ismerhetünk meg, új emberekkel találkozhatunk, és ahol minden pohár bor - és sör - egy kicsit többről szól: közösségről, minőségről, hagyományról és jövőről.

A Borok Utcája mára igazi nyári tradícióvá vált Hegykőn. Fotó: Rombai Peter

 

