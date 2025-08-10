Fehértől a vörösig - Végigkóstolták Hegykőn a nyár ízeit - Képgaléria

A Borok Utcájában a látogatók délután vethették bele magukat a borkóstolás élményébe, ahol kilenc neves soproni pincészet mutatkozott be: a Bónis-Reitter, a Gangl Borászat, a Luka Pincészet, a Sterlik, a Steigler és a Stubenvoll Pince, a Vincellér Borbirtok, a Winelife Borászat, valamint a Zachár Bor.

A kiváló borok mellé minden este élőzene is társult, a program pedig valóban minden korosztálynak kínált valami különlegeset.

A Borok Utcája a gasztronómiai rendezvény mellett olyan nyári találkozóhely is, ahol barátok, családok és borkedvelők élvezhetik együtt a nyár ízeit és ritmusait. Legyen szó egy hűsítő fehérborról, karakteres vörösről vagy egy könnyed rozéról, mindenki megtalálja a kedvencét.

Fotó: Rombai Peter



- A tapasztalatok azt mutatják, hogy akik itt kóstolják meg először a soproni borokat, gyakran visszatérő vásárlókká válnak, otthon is keresik ezeket a palackokat. Rendezvényünk egyfajta hidat képez a helyi termelők és az ország többi része között kulturális, gazdasági és közösségi értelemben - tette hozzá a településvezető.

A borok mellett kézműves söröket is kínáltak, így nemcsak a bor szerelmesei, hanem a sörfogyasztók is jól érezhetették magukat.

A Borok Utcája mára igazi nyári tradícióvá vált Hegykőn. Olyan esemény, amely összehozza a helyieket, a nyaralókat és a borászokat. Egy hely, ahol új ízeket ismerhetünk meg, új emberekkel találkozhatunk, és ahol minden pohár bor - és sör - egy kicsit többről szól: közösségről, minőségről, hagyományról és jövőről.