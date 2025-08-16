Egyes tulajdonosok bezárják üzleteiket, mások épp most vágnak bele és új presszó, pizzéria, benzinkút vagy mosoda nyílik. Mint egy modern tündérmese, a hősök pizzafutárok, felszolgálók, pultosok, szakácsok, eladók és a vendégek. Az egyik bolt kirakta a „ZÁRVA” táblát, a története végére pontot tett, a másik pedig éjjelre odavarázsolt egy neonfényes „GRAND OPENING” feliratot, mellé egy óriási felfújható pizzát, amitől az egész utca úgy néz ki, mintha Mario Kart-pálya lenne. A jelenet egy mémbe kívánkozik: egyik oldalon „Game Over”, másikon „Achievement Unlocked: New Business”.

Sétálsz, és azon gondolkodsz, vajon ez most Csipkerózsika városa, ahol bizonyos üzletek száz évre álomba szenderülnek, vagy inkább egy Shrek-rész, ahol mindenki egyszerre próbál kocsmát, pékséget és kézműves jégkrémüzletet nyitni. Van itt varázslatos latte, aminek az ára úgy változik, mintha egy boszorkány kockát dobna rá, és pizzák, amelyek akkora méretben érkeznek, hogy minimum három törpének kell hazavinni.

A legszebb, hogy az új helyek mindig hirdetik a titkos receptet, ami olyan titkos, hogy néha még a szakács is meglepődik, mi kerül a tányérra. De a lelkesedésük ragadós. Egy végtelen társasjátékban vagyunk: valaki kiesik, valaki visszatér, valaki plusz kört kap. A helyi Facebook-csoport pedig tele van próféciákkal: „Hallottam, hogy nyílik egy új burgeres a sarkon” – „Fake news, az pizzás lesz” – „Plot twist: benzinkút és fagyizó egyben”. A mese folytatódik, a főhős te vagy, a végén pedig minden út egy kávézóhoz, pizzériához vagy fagyishoz vezet.