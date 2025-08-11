augusztus 11., hétfő

Biológiai szúnyoglárva-gyérítés Győrben és környékén

Címkék#Mosoni-Duna#Győr#szúnyoglárva#baktérium

Biológiai szúnyoglárva-gyérítés Győrben és környékén

Forrás: gyorszol.hu

A Dunán és mellékfolyóin levonuló árhullám következtében Győr közigazgatási területén kialakultak olyan pangóvizek, tocsogók melyekben kedvezőek a feltételek a szúnyoglárvák fejlődéséhez.

Ezért Győr-Szol Zrt. az elmúlt héten rendkívüli földi biológiai szúnyoggyérítést végzett az érintett területeken, hogy a lárvák kifejlődését, és ezzel a repülő csípőszúnyogok nagy számban való megjelenését megelőzze.

A biológiai gyérítés során egy speciális, baktérium alapú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire a vízbe. A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden más élőlényre. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre nem alkalmas, csak kifejlődésük előzhető meg illetve utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával.

A lárvagyérítés a katasztrófavédelemmel egyeztetve, koordináltan zajlott, a társszervezet hasonló beavatkozást végzett Győr környékén, a Duna és a Mosoni-Duna vonalán található településeken, ezzel is növelve a beavatkozás hatékonyságát.

A szúnyoglárvák kifejlődésének megakadályozásáért a lakosság is sokat tehet. Az utóbbi hetek esőzéseit követően a szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő csapadékban akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

