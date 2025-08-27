augusztus 27., szerda

Biztonságban kétkeréken

1 órája

BikeSafe akciót rendeztek Harkán, biztonságban a kerékpárok és rollerek

Különleges esemény színesítette a 22. alkalommal megrendezett Liszt Ferenc kerékpártúrát. A Soproni Rendőrkapitányság munkatársai a Bikesafe.hu-hoz ingyenes regisztrációs lehetőséget biztosítottak a kerékpárosoknak és rollerhasználóknak.

Kisalföld.hu

A rendőrök a BikeSafe program során nem csupán a járművek azonosító adatait – például az alvázszámot és a különleges ismertetőjegyeket – rögzítették, hanem a kerékpárokról és rollerekről fényképfelvételeket is készítettek.

Bikesafe
Az összegyűjtött információk a Bikesafe.hu adatbázisába kerültek.

Az összegyűjtött információkat aztán a Bikesafe.hu Országos Kerékpár Regisztrációs rendszer adatbázisába töltötték fel, így a tulajdonosok járművei nagyobb biztonságban lehetnek lopás vagy eltűnés esetén.

Bikesafe
Bikesafe:  Ingyenesen, gyorsan és egyszerűen regisztrálhatták járműveiket a résztvevők.

A BikeSafe a biztonságért

A BikeSafe program célja, hogy megkönnyítse a kerékpárok és rollerek nyilvántartását, elősegítse a lopott járművek felderítését, és hozzájáruljon a közlekedésbiztonság növeléséhez. Az akció során a résztvevők ingyenesen, gyorsan és egyszerűen regisztrálhatták járműveiket, miközben a rendőrök hasznos tanácsokkal is ellátták őket a biztonságos közlekedésről.

Bikesafe
A BikeSafe program célja, hogy megkönnyítse a kerékpárok és rollerek nyilvántartását.

 

