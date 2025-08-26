augusztus 26., kedd

Biciklitúra startol és ér célba Rajkán

Biciklitúra startol és ér célba Rajkán

Biciklitúrát szerveznek a Mozdulj Rajka! programsorozat keretében augusztus 31-én. Indulás 10 órakor a polgármesteri hivatal elől. Útvonal: Rajka – Mosonmagyaróvár – Halászi – Dunasziget – Rajka. A túra során Dunaszigeten ebédelnek. A programon való részvétel regisztrációt igényel: [email protected] vagy 0630/4238464. 

 

