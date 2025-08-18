Bezár az Aranypart I. szabadstrand Győrben

Az ICF Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság előkészületei miatt augusztus 20-án este az Aranypart I. szabadstrand az idei szezonra végleg bezár –írja közleményében a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

Mint azt megjegyezték: a fürdőzőket a szolgáltató arra kéri, hogy a továbbiakban az Aranypart II. szabadstrandot használják, amely augusztus 31-ig tart nyitva.

