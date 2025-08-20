1 órája
Így buliztak Beton.Hofival Mosonmagyaróváron - fotók, videó
A Szent István Napok keretében az egyik nagyon várt koncertet Beton.Hofi adta. A rapper is megtöltötte a Motherson színpad előtti teret. Mi is ott voltunk Beton.Hofi fellépésen.
Augusztus 19-én a Szent István Napok keretében Mosonmagyaróvárra érkezett a hazai rap-színtér egyik legnagyobb neve, Beton.Hofi. A fiatal közönség már jóval a koncert kezdete előtt gyülekezett a színpad körül, és amikor a rapper végre megjelent a reflektorok fényében, hatalmas üdvrivalgás fogadta.
Beton.Hofi is élvezte a koncertet
A műsor azonnal magával ragadta a közönséget: a feszes szövegek és Beton.Hofi sajátos előadásmódja pillanatok alatt táncra és együtt éneklésre késztette a tömeget.
Nézze meg látványos képgalériánkat:
Így buliztak Beton.Hofival Mosonmagyaróváron
A hangulat a koncert teljes ideje alatt folyamatosan fokozódott.
Videó: így bulizott Mosonmagyaróvár:
Nemcsak a dalok, hanem az előadó közvetlensége is hozzájárult a különleges hangulathoz: Beton.Hofi többször megszólította a közönséget, poénokkal, rögtönzésekkel színesítette a koncertet, és láthatóan ő maga is élvezte, hogy a mosonmagyaróvári közönség ilyen lelkesedéssel fogadta.