Így buliztak Beton.Hofival Mosonmagyaróváron - fotók, videó

Augusztus 19-én a Szent István Napok keretében Mosonmagyaróvárra érkezett a hazai rap-színtér egyik legnagyobb neve, Beton.Hofi. A fiatal közönség már jóval a koncert kezdete előtt gyülekezett a színpad körül, és amikor a rapper végre megjelent a reflektorok fényében, hatalmas üdvrivalgás fogadta.

Beton.Hofi: A rapper is megtöltötte a Motherson színpad előtti teret.

Fotó: Kerekes István

Beton.Hofi is élvezte a koncertet

A műsor azonnal magával ragadta a közönséget: a feszes szövegek és Beton.Hofi sajátos előadásmódja pillanatok alatt táncra és együtt éneklésre késztette a tömeget.

Nézze meg látványos képgalériánkat: