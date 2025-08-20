augusztus 20., szerda

Szent István Napok

2 órája

Így buliztak Beton.Hofival Mosonmagyaróváron - fotók, videó

A Szent István Napok keretében az egyik nagyon várt koncertet Beton.Hofi adta. A rapper is megtöltötte a Motherson színpad előtti teret. Mi is ott voltunk Beton.Hofi fellépésen.

Kisalföld.hu

Augusztus 19-én a Szent István Napok keretében Mosonmagyaróvárra érkezett a hazai rap-színtér egyik legnagyobb neve, Beton.Hofi. A fiatal közönség már jóval a koncert kezdete előtt gyülekezett a színpad körül, és amikor a rapper végre megjelent a reflektorok fényében, hatalmas üdvrivalgás fogadta.

Beton.Hofi
Beton.Hofi: A rapper is megtöltötte a Motherson színpad előtti teret.
Fotó: Kerekes István

Beton.Hofi is élvezte a koncertet

A műsor azonnal magával ragadta a közönséget: a feszes szövegek és Beton.Hofi sajátos előadásmódja pillanatok alatt táncra és együtt éneklésre késztette a tömeget. 

Nézze meg látványos képgalériánkat:

Így buliztak Beton.Hofival Mosonmagyaróváron

A hangulat a koncert teljes ideje alatt folyamatosan fokozódott.

Videó: így bulizott Mosonmagyaróvár:

Nemcsak a dalok, hanem az előadó közvetlensége is hozzájárult a különleges hangulathoz: Beton.Hofi többször megszólította a közönséget, poénokkal, rögtönzésekkel színesítette a koncertet, és láthatóan ő maga is élvezte, hogy a mosonmagyaróvári közönség ilyen lelkesedéssel fogadta.

 

