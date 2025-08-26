1 órája
Megkóstoltuk a győri Bergmann újdonságait, csak felnőtteknek ajánljuk!
Kipróbáltuk az ikonikus győri cukrászda két új süteményét, amelyekért Balatonfüreden rajonganak az édesszájúak. A győri Bergmann végre nyitva.
Ahogy azt mi is megírtuk, augusztus elején végre megnyitott a győri Bergmann Nádorvárosban. Hónapokig zárva volt, ennek okáról a híres cukrászmester, Bergmann Imre özvegye számolt be lapunknak. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, miért tartottak zárva!
A beszélgetés során azt ígérte, a megszokott, hagyományos ízek maradnak, a Bergmann-krémest továbbra is mindenki megtalálja a pultban, és megmarad a vendégtér miliője is. Mivel a család balatonfüredi ága viszi tovább a cukrászdát, így a győriek is megkóstolhatják azokat az édességeket, amelyek a Balaton partján már bizonyítottak.
Összefésülték a győri és a balatonfüredi Bergmann kínálatát
A kínálatba bekerült a Morgan kapitány és a Füred torta, ezek egyébként a legdrágább sütemények a pultban, mindegyik átlépi az 1500 forintos lélektani határt. A Morgan kapitánnyal kapcsolatban felhívták a figyelmet a kiszolgáláskor, hogy valódi rumot tartalmaz, így vezetni az elfogyasztása után nem ajánlott. A kizárólag felnőttek számára készült tortában valóban nem spóroltak a rummal, minden falatba jutott bőven. Az erős alkoholos ízt lágy krémmel és könnyed piskótával kompenzálták. A Füred szeletben alkohol nincs, ellenben kakaó és csokoládé annál több: amennyiben édesen keserű ízekre vágyik, érdemes kipróbálnia.