Megkóstoltuk a győri Bergmann újdonságait, csak felnőtteknek ajánljuk!

Ahogy azt mi is megírtuk, augusztus elején végre megnyitott a győri Bergmann Nádorvárosban. Hónapokig zárva volt, ennek okáról a híres cukrászmester, Bergmann Imre özvegye számolt be lapunknak. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, miért tartottak zárva!

Már a győri Bergmann kínálatában is szerepel a Füred torta és a Morgan kapitány.

Fotó: Csapó Balázs

A beszélgetés során azt ígérte, a megszokott, hagyományos ízek maradnak, a Bergmann-krémest továbbra is mindenki megtalálja a pultban, és megmarad a vendégtér miliője is. Mivel a család balatonfüredi ága viszi tovább a cukrászdát, így a győriek is megkóstolhatják azokat az édességeket, amelyek a Balaton partján már bizonyítottak.