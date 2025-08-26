augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rum és csokoládé

3 órája

Megkóstoltuk a győri Bergmann újdonságait, csak felnőtteknek ajánljuk!

Címkék#bergmann cukrászda#Bergmann-krémes#Füred torta#Morgan kapitány

Kipróbáltuk az ikonikus győri cukrászda két új süteményét, amelyekért Balatonfüreden rajonganak az édesszájúak. A győri Bergmann végre nyitva.

Pardavi Mariann

Ahogy azt mi is megírtuk, augusztus elején végre megnyitott a győri Bergmann Nádorvárosban. Hónapokig zárva volt, ennek okáról a híres cukrászmester, Bergmann Imre özvegye számolt be lapunknak. Kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, miért tartottak zárva!

Bergmann, győr, Morgan kapitány, füred
Már a győri Bergmann kínálatában is szerepel a Füred torta és a Morgan kapitány.
Fotó: Csapó Balázs

A beszélgetés során azt ígérte, a megszokott, hagyományos ízek maradnak, a Bergmann-krémest továbbra is mindenki megtalálja a pultban, és megmarad a vendégtér miliője is. Mivel a család balatonfüredi ága viszi tovább a cukrászdát, így a győriek is megkóstolhatják azokat az édességeket, amelyek a Balaton partján már bizonyítottak.

Összefésülték a győri és a balatonfüredi Bergmann kínálatát

A kínálatba bekerült a Morgan kapitány és a Füred torta, ezek egyébként a legdrágább sütemények a pultban, mindegyik átlépi az 1500 forintos lélektani határt. A Morgan kapitánnyal kapcsolatban felhívták a figyelmet a kiszolgáláskor, hogy valódi rumot tartalmaz, így vezetni az elfogyasztása után nem ajánlott. A kizárólag felnőttek számára készült tortában valóban nem spóroltak a rummal, minden falatba jutott bőven. Az erős alkoholos ízt lágy krémmel és könnyed piskótával kompenzálták. A Füred szeletben alkohol nincs, ellenben kakaó és csokoládé annál több: amennyiben édesen keserű ízekre vágyik, érdemes kipróbálnia.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu