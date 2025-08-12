Az újranyitott legendás győri cukrászda, ahol sztárok sokasága fordult meg

Mint azt a napokban megírtuk, újra kinyitott Győrben a legendás Bergmann Cukrászda. Cikkünkben a legendás hely történetét elevenítjük fel. A cukrászda egyébként a közösségi oldalán a nyitás apropóján egy exkluzív fotót is kitett:

A Bergmann Cukrászda szórólapja 1939-ből.

Fotó: Bergmann Cukrászda Facebook

A Bergmann cukrászdát Bergmann Imre cukrász nyitotta meg 1939 tavaszán Győrött, a Wennesz Jenő (ma Bartók Béla) út 7. sz alatt. A kapuvári iparos családból származó szakember a cukrászmesterséget a híres-nevezetes Polly és Mally cukrászcégnél tanulta Budapesten, majd több jó nevű cukrászdában gyarapította tudását, mielőtt családi összefogással 1939 tavaszán Győrött cukrászdát nyitott a Wennesz Jenő (ma Bartók Béla) út 7. – Csaba utca sarokházban.

Az idősebbek Győrben messziről felismerik a helyet.

Fotó: Picasa

Mint az a regigyor.hu cikkéből kiderül: Az 1949-es államosítást ő sem kerülte el, így iparát nem gyakorolhatta, az üzlethelyiséget, a teljes berendezést és a munkaeszközöket be kellett szolgáltatnia. Mindent elkövetett azért, hogy újra cukrászdát nyithasson, amit 1954-ben Gönyűn tudott megvalósítani, ahova a győri vendégek közül sokan kijártak süteményeiért és fagylaltozni. 1955 nyarán költözött vissza Győrbe, ahol közben az Attila u. 31. szám alatti családi házuk átépítésével műhelyt, üzlethelységet alakított ki. Az üzletnyitás feltételeit megteremtve megnyithatta cukrászdáját a győriek számára.

Ifj. Bergmann Imre édesapja nyugdíjba vonulása után, 1982-ben vette át a cukrászda vezetését.

Bergmann Imre egy családi fotón.

Fotó: https://bergmanncukraszdagyor.hu/

Lapunk többször is írt a helyről. Az 1957. augusztus 14-i számunkban többek között ezek a sorok jelentek meg:

Eddig nem ismertem ezt a helyet, azért örültem meghitt hangulatának és a régi órának, amely kakukk hanggal jelzi az idő múlását. Ez a cukrászda különben is figyelemreméltó: szeszesitalt nem mérnek benne, nincs zene, csend van, jó a fagylalt és a cukrászsütemény, erős a fekete és kevés helyen bújhat el meghittebb beszélgetésre egy szerelmes pár, mint itt.

1958-ban a Bergmann cukrászdában aztán már jegeskávét is lehetett kapni. Az új édesség tojás nélkül tejszínnel és kevés vízzel készült. Ugyanúgy fagyasztják mint a fagylaltot és tejszínhabbal tálalják – írta a Kisalföld 1958. július 12-én.