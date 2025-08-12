11 órája
Az újranyitott legendás győri cukrászda, ahol sztárok sokasága fordult meg
A legendás győri süteményes, fagylaltos műhely titkát sokan keresték. A Bergmann Cukrászda történetét elevenítjük fel.
Mint azt a napokban megírtuk, újra kinyitott Győrben a legendás Bergmann Cukrászda. Cikkünkben a legendás hely történetét elevenítjük fel. A cukrászda egyébként a közösségi oldalán a nyitás apropóján egy exkluzív fotót is kitett:
A Bergmann cukrászdát Bergmann Imre cukrász nyitotta meg 1939 tavaszán Győrött, a Wennesz Jenő (ma Bartók Béla) út 7. sz alatt. A kapuvári iparos családból származó szakember a cukrászmesterséget a híres-nevezetes Polly és Mally cukrászcégnél tanulta Budapesten, majd több jó nevű cukrászdában gyarapította tudását, mielőtt családi összefogással 1939 tavaszán Győrött cukrászdát nyitott a Wennesz Jenő (ma Bartók Béla) út 7. – Csaba utca sarokházban.
Mint az a regigyor.hu cikkéből kiderül: Az 1949-es államosítást ő sem kerülte el, így iparát nem gyakorolhatta, az üzlethelyiséget, a teljes berendezést és a munkaeszközöket be kellett szolgáltatnia. Mindent elkövetett azért, hogy újra cukrászdát nyithasson, amit 1954-ben Gönyűn tudott megvalósítani, ahova a győri vendégek közül sokan kijártak süteményeiért és fagylaltozni. 1955 nyarán költözött vissza Győrbe, ahol közben az Attila u. 31. szám alatti családi házuk átépítésével műhelyt, üzlethelységet alakított ki. Az üzletnyitás feltételeit megteremtve megnyithatta cukrászdáját a győriek számára.
Ifj. Bergmann Imre édesapja nyugdíjba vonulása után, 1982-ben vette át a cukrászda vezetését.
Lapunk többször is írt a helyről. Az 1957. augusztus 14-i számunkban többek között ezek a sorok jelentek meg:
Eddig nem ismertem ezt a helyet, azért örültem meghitt hangulatának és a régi órának, amely kakukk hanggal jelzi az idő múlását. Ez a cukrászda különben is figyelemreméltó: szeszesitalt nem mérnek benne, nincs zene, csend van, jó a fagylalt és a cukrászsütemény, erős a fekete és kevés helyen bújhat el meghittebb beszélgetésre egy szerelmes pár, mint itt.
1958-ban a Bergmann cukrászdában aztán már jegeskávét is lehetett kapni. Az új édesség tojás nélkül tejszínnel és kevés vízzel készült. Ugyanúgy fagyasztják mint a fagylaltot és tejszínhabbal tálalják – írta a Kisalföld 1958. július 12-én.
Hazai és nemzetközi sztárok a Bergmann Cukrászda vendégei között
Az is legendás történet, hogy mikor a kor híres olasz operaénekesét, Mario del Monaco Budapestre tartva átutazott Győrött, kísérője elvitte Bergmannékhoz franciakrémest enni. Annyira ízlett a világhírű tenoristának, hogy becsomagoltatott magának tíz darabot, azután így búcsúzott a kuktasapkás, ősz hajú mestertől: „Ilyen cukrászda, mint a magáé, nálunk Itáliában is alig található. Tudja, ez ilyen kuglófillatú conditorei.”
"Bergmannék cukrászdái vendégkönyvében többi között Szendrő József, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva és még számos híresség beírása található, azonkívül
- Szaúd-Arábiából,
- Algériából,
- Ausztráliából,
- Kanadából
küldött levelezőlapok, amelyekben a Bergmannék által készített franciakrém es ízére emlékeznek. Naponta 25 féle süteményt, nyáron 15 féle fagylaltot készít. A jó süteményeken kívül arra a legbüszkébb, hogy Ernő fia a balatonfüredi Marina Szálló mestercukrásza, Imre fia pedig Sopronban szerzett erdőmérnöki diplomát, majd utána megszerezte a cukrászmesteri oklevelet is – állt a Kisalföld 1981. március 1-jei lapszámában.
A hely a weboldalán arról írt:
Elkerülhetetlen volt a közel 100 éves Attila utcai épület műszaki felújítása, de nem szerettünk volna, hogy ez a cukrászda berendezésének és kialakult hangulatának megszűnésével történjen. Alapos átgondolás után 2005-re sikerült a műhely és az üzlethelyiség felújítása, átrendezése úgy, hogy az eredeti bútorok és berendezési tárgyak megmaradtak, de korszerűen szolgálják vendégeinket a 19–20. századforduló cukrászdai hangulatát idézve.