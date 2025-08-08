Benzinkút épül Győr mellett, az egyik legolcsóbb lesz

Benzinkút épül a 85-ös út és az M1-es autópálya találkozásánál, közel Győrhöz. Az M85-ös bevezető szakaszánál található új kút azért is fontos, mert az M85-ösön nemigen találni töltőállomást. A munkálatok javában folynak a Győr melletti új benzinkútnál.

A Győr melletti új benzinkút elefántos logóval.

A benzinkút az olcsóbbak közé számít

Információink szerint Mobil Petrol töltőállomás lesz. Az elefántos logójáról ismert cég Magyarországon 52 állomással rendelkezik jelenleg, így ez lesz az 53. Győr-Moson-Sopronban eddig három kútjuk van, Győrben kettő (automaták is), Nyúlon egy.

