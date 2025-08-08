augusztus 8., péntek

Építkezés

1 órája

Benzinkút épül Győr mellett, az egyik legolcsóbb lesz

Benzinkút épül közel Győrhöz. A munkálatok javában folynak. A benzinkút az üzemanyagon kívül nyújtja majd a szokásos szolgáltatásokat is

Kisalföld.hu
Benzinkút épül Győr mellett, az egyik legolcsóbb lesz

Benzinkút épül a 85-ös út és az M1-es autópálya találkozásánál, közel Győrhöz. Az M85-ös bevezető szakaszánál található új kút azért is fontos, mert az M85-ösön nemigen találni töltőállomást. A munkálatok javában folynak a Győr melletti új benzinkútnál. 

benzinkút
A Győr melletti új benzinkút elefántos logóval.

A benzinkút az olcsóbbak közé számít

Információink szerint Mobil Petrol töltőállomás lesz. Az elefántos logójáról ismert cég Magyarországon 52 állomással rendelkezik jelenleg, így ez lesz az 53. Győr-Moson-Sopronban eddig három kútjuk van, Győrben kettő (automaták is), Nyúlon egy. 

Nézze meg képgalériánk:

Benzinkút épül Győr mellett, az egyik legolcsóbb lesz

Fotók: Molcsányi Máté

A most nyíló kúton lesz autómosó és felszerelik a szokásos szolgáltatásokkal: lehet kocsit takarítani, abroncsokat felfújni. Úgy tudjuk, hamarosan nyithat, de a terv az, hogy idén mindenképpen már az autósok szolgálatában álljon. A Mobil Petrol az olcsóbb kutak közé számít, nemrégiben írtak róla, hogy az egyik legkedvezőbb áron kínálja az üzemanyagot. Esténként pedig, a shop zárása után még olyan akciójuk is van, hogy tíz forinttal olcsóbban tankolhatunk.

 

