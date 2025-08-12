augusztus 12., kedd

Arrabona

56 perce

Látványos szakaszhoz ért a belvárosi Spar felújítása Győrben - fotók

Címkék#Győr#Arrabona#felújítás

Kedden a győri Arrabona földszintjének felújítása újabb szakaszához érkezett. Fotókon mutatjuk a belvárosi Spar megújulásának következő fejezetét.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról olvasóinknak több ízben beszámoltunk, teljesen felújítják a belvárosi Spart. Emiatt konténerboltot is nyitottak ideiglenesen, ahol a legfontosabb termékeket ugyanúgy beszerezhetik a vásárlók.

belvárosi Spar
A belvárosi Spar felújítása látványos szakaszához érkezett. Fotó: Krizsán Csaba

Megújul a belvárosi Spar

Mutatjuk a fotókat a felújításról, kedden fotós kollégánk ottjártakor a kirakatüvegek érkeztek meg a helyszínre:

Látványos szakaszhoz ért a belvárosi Spar felújítása Győrben

Fotók: Krizsán Csaba

 

