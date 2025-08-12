Arrabona
Látványos szakaszhoz ért a belvárosi Spar felújítása Győrben - fotók
Kedden a győri Arrabona földszintjének felújítása újabb szakaszához érkezett. Fotókon mutatjuk a belvárosi Spar megújulásának következő fejezetét.
Ahogyan arról olvasóinknak több ízben beszámoltunk, teljesen felújítják a belvárosi Spart. Emiatt konténerboltot is nyitottak ideiglenesen, ahol a legfontosabb termékeket ugyanúgy beszerezhetik a vásárlók.
Megújul a belvárosi Spar
Mutatjuk a fotókat a felújításról, kedden fotós kollégánk ottjártakor a kirakatüvegek érkeztek meg a helyszínre:
Látványos szakaszhoz ért a belvárosi Spar felújítása GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
