Luxus a Körösnél, avagy mi számít drágának a hazai turizmusban?

Miután barátokkal remek hétvégét töltöttünk a Körös partján, a Google régi testvérlapunk, a Délmagyar nagy port kavart írását dobta fel a békésszentandrási szállásárakról. Dióhéjban az írás lényege, hogy 25 fős szegedi családi társaság körülbelül egymillió forintért vakációzott három napon át a Körös partján, úszómedencés, szaunás, felső kategóriás vendégházban. Minden poént nem lőnék le, inkább matekozásra buzdítom olvasóinkat: számolják ki, hogy mennyibe került fejenként a hosszú hétvége a népes alföldi család tagjainak? Annyit elárulok, hogy meglepő lesz a végösszeg.

Vendégházak a Körös partján Békésszentandráson. Fotó: a szerző felvétele

Békésszentandrás és Bali, avagy almát a papajához

Maga a sztori ott vált érdekessé számomra, hogy a szegedi család „szóvivője” azt is állította, hogy a békésszentandrási hosszú hétvége „ugyanannyiba került, mint egy hét Mauritiuson vagy Balin”. A Balaton és az Adria összevetésekor is mindig az volt a véleményem, hogy az almát hasonlítjuk a körtéhez, de itt egyenesen az az érzésem, hogy az almát a papajához. Tény, hogy a világ másik felén, olyan üdülőparadicsomokban, mint Bali szigete, rendkívül jó áron lehet megcsípni tengerparti szállásokat. Balira azonban el is kell jutni. Ha az akciós repülőjáratokat nézzük, egy főre oda-vissza az út Budapest és Bali között körülbelül félmillió forint, ám ha az átlagtarifákkal számolunk, akkor még jócskán több is. Ezért sántít, ha a hazai és a külföldi szállásokat vesszük egy kalap alá, mert az útiköltséggel is illene kalkulálni. Ez az esetek többségében elmarad, de hát ez is hit kérdése lett nálunk, amivel nehéz bármit kezdeni, ugye.

Abban viszont jó volna legalább fél lépést előrehaladni és egyetérteni, hogy az összehasonlításokban ne helyezzük hazánk turizmusát fitymáló szövegkörnyezetbe. Értem, hogy Bali partjait az óceán mossa, és a Körös partján soha nem forgat majd mozifilmet Julia Roberts, ám ettől még csoda a Körös világa. Azok a természeti értékek, amelyek mindannyiunkéi.