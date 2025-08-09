augusztus 9., szombat

Békén kell hagyni az árkokat

Lázi önkormányzata felhívja a láziak figyelmét, hogy a Dózsa, Ifjúság és Pető utca árokszakaszait egy pályázat révén rendbe teszik, ám a kiírás szerint a projekt befejezése után öt évig az érintett árokszakaszokhoz az önkormányzat engedélye nélkül nem szabad hozzányúlni, különben vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

 

