Békén kell hagyni az árkokat
Lázi önkormányzata felhívja a láziak figyelmét, hogy a Dózsa, Ifjúság és Pető utca árokszakaszait egy pályázat révén rendbe teszik, ám a kiírás szerint a projekt befejezése után öt évig az érintett árokszakaszokhoz az önkormányzat engedélye nélkül nem szabad hozzányúlni, különben vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.
