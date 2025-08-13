augusztus 14., csütörtök

Világbéke

13 órája

A béke kerékpáros nagykövete a Kisalfölddel indul új útjára

Címkék#bicikli#nagykövet#béke

Zelei József, a Világ Kerékpáros Békenagykövete, újabb nagy útra indul: ezúttal a Parlamenttől a Fekete-tengerig vezető útvonalat teljesíti. A jelképes indulás ezúttal is Sopronból történt, ahogyan az elmúlt években mindig. A békemisszióra ezúttal a Kisalföld róla szóló cikkét is magával viszi.

Varga Henrietta

A túra célja egyértelmű: a sport, a közösség és a személyes találkozások erejével hirdetni, hogy a béke nem luxus, hanem alapjog. A Duna több mint 2 900 kilométer hosszan kanyarog, 10 országot köt össze, és 17 nemzet közösségét érinti. Ez az útvonal a kontinens ütőere, így a béke üzenete több millió emberhez juthat el. A szervezők nemcsak tekernek, hanem minden állomáson párbeszédet kezdeményeznek, kapcsolatokat építenek, és az „Elég volt a háborúból!” üzenetet viszik tovább.

béke
A béke nagykövete a róla szóló Kisalföldben megjelenő újságcikket is magával viszi Fotó: Varga Henrietta

Békemisszió kerékpáron

- 23 éve járom a világot a békéért, kerékpárral, saját erőmből, azzal a hittel, hogy minden megtett kilométer közelebb vihet bennünket egymáshoz. 2004-ben indultam először útnak, és azóta 120 országot és államot érintettem. Az Egyenlítő több mint kétszeresét és felét tekertem le, és minden utamon egyetlen üzenetet hordozok: a béke üzenetét.Amikor elindultam, nem sejtettem, hogy 2025-ben még fontosabb lesz a küldetésem, mint valaha. A szomszédban zajló háború azonban világossá tette számomra, hogy most minden korábbinál erősebben kell hallatni a hangomat. Tavaly a béketúrám első szakaszán a Duna forrásától, a németországi Donaueschingenből indultam, és a budapesti Parlamentig tekertem. Idén innen folytatom az utat  egészen a Fekete-tengerig – így lesz a teljes útvonal: Fekete-erdőtől Fekete-tengerig-  - osztotta meg lapunkkal Zelei József.

- Az idei túra során öt országot érintek: Horvátországot, Szerbiát, Romániát, Bulgáriát és Moldáviát. Reményeim szerint Ukrajnába is sikerül eljutnom, hiszen a Duna torkolata a Fekete-tengernél ott található, és fontos számomra, hogy ott is személyesen demonstráljam a békét - tette hozzá.

Zelei József 23 éve folytatja békemisszióját Fotó: Varga Henrietta

Zelei József, a mostani induláskor - ahogy tavaly is - , szentelt békevizet önt a Dunába a Parlamentnél, jelképezve a békemisszió útvonalát. Ahogy ez a víz végighalad a folyón, a világ kerékpáros békenagykövete is követi a Duna útját, és minden állomáson hirdeti a békét. Ezúttal magával viszi a Kisalföld egyik lapszámát is, amelyben korábbi utazásairól jelent meg írás. Úgy érzi, ez nemcsak személyes történetének egy darabja, hanem egy szimbolikus emlékeztető is: minden egyes útja része ugyanannak a hosszú, békéért tett útnak.

A soproni jelképes induláson Farkas Ciprián, polgármester és Zelei József közösen koszorúzták meg a 2018 -ban, az első világháború lezárásának centenáriumára ültetett Békefát.

- Ha végignézünk az emberiség történelmén – vagy akár a magyar történelem eseményein – világosan láthatjuk, hogy a béke sosem volt az emberiség természetes állapota. Meg kell dolgoznunk érte, cselekednünk kell, és újra meg újra fel kell hívni a figyelmet arra, mennyire fontos megőrizni. Ez a küzdelem valóban harc, amelyben szükségünk van minden segítő kézre és minden hangra. József béketúrája egy ilyen hang. A város örömmel és büszkén támogatja az ő misszióját, és köszönettel tartozunk neki, amiért újra és újra elindítja ezt a kezdeményezést, hogy emlékeztessen bennünket: a béke a legnagyobb közös kincsünk – nyilatkozta a polgármester.

 

 

 

