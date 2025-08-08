Beiskolázási támogatás

A bezenyei képviselő-testület rendelete alapján a gyermekek óvodáztatásával és iskoláztatásával kapcsolatos költségekhez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg azoknak, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem a 256.500 forintot nem haladja meg, bezenyei lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a gyermek, aki óvodába, általános- vagy középiskolában, nappali tagozaton tanul. A kérelmet ügyfélfogadási időben a helyi hivatalban október 15-ig lehet benyújtani, kérelem nyomtatvány is innen kérhető vagy a www.bezenye.hu oldalról letölthető. Bővebb információ a 96/223-074-es telefonszámon.