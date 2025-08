Bécs napfényre kapcsol: 500 napelemes rendszer a jövőért

A Wien Energie fontos mérföldkövet ért el a napelemparkok fejlesztésében. 2025 júliusára a cég már 500 napelemes rendszert üzemeltet országszerte, melyek évente mintegy 100 ezer bécsi háztartás áramellátását képesek biztosítani tiszta, napból nyert energiával. Ez a folyamatos bővítés új lendületet ad Bécs zöld energiára való átállásának.

A képen a bécsi Tenger Háza tetején működő Wien Energie 500 napelemes rendszerének egy része látható.

Fotó: Wien Energie/Christian Hofe

"Teljes erőbedobással dolgozunk azon, hogy a város számára megfizethető, tiszta energiaellátást biztosítsunk. Átlagosan hetente akkora napelemes felületet építünk, mint egy focipálya. Az elmúlt 25 év során számos új technológiát vezettünk be, legyen szó könnyű organikus vagy kétoldalas napelemekről, vagy az ország legnagyobb, kihívást jelentő terepein megvalósított napelemes projektjeiről– és még rengeteg tervünk van", hangsúlyozta Karl Gruber, a Wien Energie ügyvezető igazgatója.

A Wien Energie eltökélten támogatja Bécs zöld átállását, amit számos innovatív napelemes projekt is bizonyít a város különböző pontjain. A létesítmények között olyan ikonikus helyszínek is szerepelnek, mint a bécsi akvárium és állatkert, a Tenger Háza(Haus des Meeres), amely már 2019 óta működő saját naperőművével látja el zöldárammal az állattartó részeket az új Aqua-Zoo nevezetű szárnyában, ezzel is mutatva, hogyan illeszthető be a klímavédelem a város turisztikai és szabadidős létesítményeibe. Hasonlóan előremutató projekt a Karmelitermarkt piac, amely Bécs egyik első energiafüggetlen köztereként működik, valamint a Schafflerhofstraße-n található naperőmű, amely 17 hektáros területen nemcsak Bécs legnagyobb szabadföldi fotovoltaikus erőműve, hanem 150 juhnak is természetes legelőhelyet biztosít.

A következő öt évben a Wien Energie még nagyobb ütemben fejleszti a napenergia-hasznosítást: 2030-ra háromszor annyi napenergiát szeretnének termelni, mint most. Emellett az a céljuk, hogy nap-, szél- és vízenergiából összesen annyi zöld áramot állítsanak elő, amennyi több mint egymillió ember energiaigényét fedezheti - írta a City of Vienna sajtóközleményében.