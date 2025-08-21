Bécs ismét a világ színpadán: 2026-ban érkezik a Eurovíziós Dalfesztivál

Az osztrák származású JJ győzelme után az ország több városa is jelezte érdeklődését a házigazda szerepre, a végén azonban két város, Bécs és Innsbruck között dőlt el a verseny. Roland Weißmann hangsúlyozta, hogy Bécs és Innsbruck is meggyőző pályázatot nyújtott be, ám a szakmai zsűri egyhangú döntése alapján a bécsi ajánlat bizonyult a legjobbnak infrastrukturális, logisztikai és gazdasági szempontból is.

Miért Bécs? Michael Ludwig, Bécs polgármestere kiemelte, hogy a város hatalmas szálláskapacitásának, kiváló infrastruktúrájának és nemzetközi rendezvényszervezési tapasztalatainak hála nyerhette el a lehetőséget. Hozzátette, hogy a Stadthalléban zajló főműsorok mellett a közönség számos ingyenes, nyilvános programon is részt vehet majd, hiszen a város számára továbbra is fontos, hogy a kulturális események mindenki számára elérhetőek legyenek.

Az dalfesztivál leendő helyszíne, a Wiener Stadthalle 16.000 férőhelyes D-csarnoka Ausztria legnagyobb rendezvénycsarnoka, amely ideális feltételeket biztosít egy ekkora eseményhez. Valamint Bécs a pályázat elnyeréséhez szükséges 3.000 hotelszobát is biztosítani tudja a helyszín közelében, amik a város remek tömegközlekedési adottságai miatt kiválóan megközelíthetők a látogatók számára. A bécsi pályázat egyik előnye az is, hogy sok kulcsfontosságú infrastrukturális elem már meglévő formában rendelkezésre áll, így az Osztrák Közszolgálati Rádió és Televíziónak (ORF) kevesebb pluszköltséggel kell számolnia a rendezvény megvalósításához, ezenkívül városvezetés a dalfesztivál megrendezésére 22,6 millió eurós költségkeretet is biztosít.

A korábbi házigazda városok tapasztalatai is azt mutatják, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál jelentős gazdasági előnyökkel jár a helyszín számára: fellendíti a turizmust, növeli a nemzetközi láthatóságot, erősíti a helyi gazdasági értékteremtést és hosszú távon javítja az adott város imázsát is. Martin Green, az Európai Műsorsugárzók Szövetségének (EBU) tagja, az Eurovíziós Dalfesztivál igazgatója szerint "Az EBU nagy örömmel fogadta, hogy Bécs lesz a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája. Bécs, mint a világ egyik legzeneibb városa, és Európa szívében elhelyezkedése miatt tökéletes helyszín a 70. Eurovíziós Dalfesztivál megrendezéséhez. A Wiener Stadthalle már 2015-ben is kiváló helyszínnek bizonyult a 60. verseny számára, és izgatottan várjuk, hogy jövő májusban ismét ott köszönthessük a delegációkat, művészeket és rajongókat és együtt ünnepelhessük a világ legnagyobb élő zenei eseményének 70. évfordulója a "United by Music" mottó jegyében. A házigazda ORF televíziós csatornával és Bécs városával közösen egy látványos zenei fesztivált fogunk létrehozni, amelynek visszhangja az egész világon hallható lesz."