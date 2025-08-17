1 órája
Épül Győr legújabb barkácsáruháza, mutatjuk a látványos építkezést - fotók
Bauhaus áruház nyílik Győrben a Lukács-iskola szomszédságában, az egykori ETO-stadion lebontott területén. Bauhaus Győrben - friss fotókon mutatjuk, hogy áll a barkácsáruház építkezése.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: Bauhaus áruház nyílik Győrben a Lukács-iskola szomszédságában, az egykori ETO-stadion lebontott területén. Bauhaus Győrben -A Kisalföld 2023 tavaszán megírta, hogy a Rába Járműipari Holding Nyrt. bruttó 3,175 milliárd forintért (nettó 2,5 milliárd forintért) adta el Győrben 6390/5 helyrajzi számú ingatlanját. A Lukács-iskola melletti 4,29 hektáros beépítetlen terület a kikiáltási áron kelt el, a társaság keddi tájékoztatása szerint a nyertes árverezővel az adásvételi szerződést megkötötték. Az ingatlannak eddig a Rába 100 százalékos tulajdonosa volt.
Bauhaus Győrben: friss fotókat hoztunk
Friss fotókon mutatjuk az építkezés állását:
Épül Győr legújabb barkácsáruháza, mutatjuk a látványos építkezéstFotók: Molcsányi Máté
Augusztus 8. és 10. között útlezárásra kellett számítania azoknak, akik erre közlekedtek, a Mártírok úton, a MOL benzinkút melletti szakaszon. A munkálatok során elbontásra kerül a közműhíd, amely az áruházépítés fontos előkészítő lépése.
Ahogy írtuk: a Bauhaus áruház építéséhez készítik elő a közterületet Győrben a Mártírok útján. A barkácsáruház kivitelezése során szétbontják az út felett átívelő, már régóta semmire sem használt hidat. A szakemberek korábban feltérképezték, milyen csomópontjai vannak a hídnak. Megállapították, hogy olyan jól meg van építve, hogy kézi erővel nem lehet szétszedni, több mint egy centiméteres acéllemezekkel van összerakva. Nagy ipari bontógépeket kellett keresni a híd szétbontásához, amelyek szó szerint szétropogtatják a vasbetont, és ha szükséges, a helyszínen tartózkodó daru megtartja azokat az elemeket, melyeket szét tudtak bontani.
A szétbontott betont a szomszéd telken depózzák, aztán összeőrlik és minősítés után az építkezésnél újrahasznosítják, felhasználják.
