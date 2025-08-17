augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

21°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Friss felvételek

1 órája

Épül Győr legújabb barkácsáruháza, mutatjuk a látványos építkezést - fotók

Címkék#Győr#barkácsáruház#bauhaus

Bauhaus áruház nyílik Győrben a Lukács-iskola szomszédságában, az egykori ETO-stadion lebontott területén. Bauhaus Győrben - friss fotókon mutatjuk, hogy áll a barkácsáruház építkezése.

Kisalföld.hu

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: Bauhaus áruház nyílik Győrben a Lukács-iskola szomszédságában, az egykori ETO-stadion lebontott területén. Bauhaus Győrben -A Kisalföld 2023 tavaszán megírta, hogy a Rába Járműipari Holding Nyrt. bruttó 3,175 milliárd forintért (nettó 2,5 milliárd forintért) adta el Győrben 6390/5 helyrajzi számú ingatlanját. A Lukács-iskola melletti 4,29 hektáros beépítetlen terület a kikiáltási áron kelt el, a társaság keddi tájékoztatása szerint a nyertes árverezővel az adásvételi szerződést megkötötték. Az ingatlannak eddig a Rába 100 százalékos tulajdonosa volt. 

Bauhaus Győrben barkácsáruház építkezés fotók
Bauhaus Győrben: Épül Győr legújabb barkácsáruháza, fotókon mutatjuk a látványos építkezést.
Fotó: Molcsányi Máté

Bauhaus Győrben: friss fotókat hoztunk

Friss fotókon mutatjuk az építkezés állását:

Épül Győr legújabb barkácsáruháza, mutatjuk a látványos építkezést

Fotók: Molcsányi Máté

Augusztus 8. és 10. között útlezárásra kellett számítania azoknak, akik erre közlekedtek, a Mártírok úton, a MOL benzinkút melletti szakaszon. A munkálatok során elbontásra kerül a közműhíd, amely az áruházépítés fontos előkészítő lépése. 

Ahogy írtuk: a Bauhaus áruház építéséhez készítik elő a közterületet Győrben a Mártírok útján. A barkácsáruház kivitelezése során szétbontják az út felett átívelő, már régóta semmire sem használt hidat. A szakemberek korábban feltérképezték, milyen csomópontjai vannak a hídnak. Megállapították, hogy olyan jól meg van építve, hogy  kézi erővel nem lehet szétszedni, több mint egy centiméteres acéllemezekkel van összerakva. Nagy ipari bontógépeket kellett keresni a híd szétbontásához, amelyek szó szerint szétropogtatják a vasbetont, és ha szükséges, a helyszínen tartózkodó daru megtartja azokat az elemeket, melyeket szét tudtak bontani.  

A szétbontott betont a szomszéd telken depózzák, aztán összeőrlik és minősítés után az építkezésnél újrahasznosítják, felhasználják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu