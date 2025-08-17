Épül Győr legújabb barkácsáruháza, mutatjuk a látványos építkezést - fotók

Ahogy írtuk: a Bauhaus áruház építéséhez készítik elő a közterületet Győrben a Mártírok útján. A barkácsáruház kivitelezése során szétbontják az út felett átívelő, már régóta semmire sem használt hidat. A szakemberek korábban feltérképezték, milyen csomópontjai vannak a hídnak. Megállapították, hogy olyan jól meg van építve, hogy kézi erővel nem lehet szétszedni, több mint egy centiméteres acéllemezekkel van összerakva. Nagy ipari bontógépeket kellett keresni a híd szétbontásához, amelyek szó szerint szétropogtatják a vasbetont, és ha szükséges, a helyszínen tartózkodó daru megtartja azokat az elemeket, melyeket szét tudtak bontani.