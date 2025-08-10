Tegnap, 13:33
Boldog Batthyány-Strattmann László dédunokája Győr-Moson-Sopronban is otthon van - fotók
Batthyány Boldizsár úgy érzi, a történelmi családnevet viselni és a családnak tagja lenni egyszerre büszkeség és nagy felelősség. A szegények Boldog orvosának dédunokája Budapesten él, de szívesen tölti idejét vidéken. Egyeden beszélgettünk, ahol Batthyány Boldizsár oldalági rokona, ifj. gróf Batthyány Lajos birtokos volt az XIX. században.
Batthyány Boldizsár az utóbbi években egyre többször helyettesíti édesapját és képviseli a történelmi családot a különböző eseményeken. A fiatal arisztokrata érzi és érti a történelmi névvel együtt örökölt felelősséget és kötelezettséget. Noha Budapesten él és ott is dolgozik, ezer szállal kötődik a vidékhez, a faluhoz. Jó szívvel gondol vissza a Vas megyei Sitke községben töltött nyarakra, a találkozásokra és beszélgetésekre. Győr-Moson-Sopron vármegyében is otthon van, hiszen a dunakiliti születésű Boldog Batthyány-Strattmann László herceg, a szegények orvosának dédunokája. Batthyány Boldizsárral Egyeden beszélgettünk, ahol egy veteránjármű rendezvényen vett részt. A község az 1800-as években oldalági rokona, a mártír miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos fiának tulajdonában volt.
Batthyány Boldizsár képviseli a családot
– Egyeden egy másik Batthyány-ág rendelkezett birtokkal és a helyiek ma is tisztelettel említik ifj. gróf Batthyány Lajos nevét, aki jótevője volt a községnek. Így nyilván mindenkit szívesen fogadnak, aki ezt a történelmi nevet viseli.
– Igen, érzem én is a szíves fogadtatást és a szeretetet. Kapcsolatba akkor kerültem a településsel, amikor a Magyar Batthyány Alapítvány általános- és középiskolásoknak, illetve egyetemistáknak kiírt pályázatára színvonalas beadvány érkezett Egyedről is. Egy testvérpár küldte be, akikkel felvettük a kapcsolatot és ennek is köszönhetően már negyedszer vagyok Egyeden. Korábban persze hallottam a kastélyról, a család kapcsolódásáról, de mélységében nem ismertem a történetet. Most viszont már igen. Azóta dédapám, Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyéjét is elhelyeztük a helyi templomban. Nagyon szeretem egyébként felkutatni azokat a helyeket, melyek kötődnek az ősökhöz, a családtagokhoz.
– Boldizsár mikor "tudta meg", hogy Batthyány?
– Értem, mire gondol és pontos évszámot is tudok mondani. 2003-ban, amikor öt éves voltam, édesapám (Batthyány Ádám közgazdász, bankár, a néhai Antall József volt miniszterelnök gazdasági tanácsadója. - a szerk.) magával vitt március 15-én Ikervárra, a gróf Batthyány Lajos miniszterelnök szobránál tartott ünnepségre, koszorúzásra. Nem tudtam még akkor, hogy mi történik, miért teszünk koszorút a szoborhoz. Utána viszont édesapámmal interjút készített egy újságíró, amit én végighallgattam. Nagyon érdekes gondolatokat hallottam és onnantól kezdve érdekeltek a családdal kapcsolatos történetek és édesapám is egyre többet mesélt róla.
– Korábbi interjúiban olvastam, hogy egyfajta kötelezettséget is jelent ebbe a családba tartozni.
– Kötelezettség, felelősség, büszkeség. Inkább felelősség, hiszen évszázadokon át sok-sok komoly, fontos ember vigyázott erre a családnévre, ápolta és gazdagította örökségét. Akadtak persze olyanok is, akik a nevünknek nem jó hírét vitték, hanem ellenkezőleg, de én mindenképpen azok közé szeretnék tartozni, akik inkább gazdagítják a család eszmei, erkölcsi értékeit.
– A mai világban az életüket nem kell odaadni, de mit tehetnek a hazáért a Batthyányak, mivel szolgálhatják az országot és a nemzetet?
– Valamilyen módon mi is adhatjuk az életünket a hazának. Például azzal, hogy amit csinálunk, amit teszünk, azzal mindig a magyar nemzetet, Magyarországot szolgáljuk. Én szeretnék gazdasággal és közélettel foglalkozni, e területek iránt érdeklődöm és most is a közigazgatásban dolgozom. Ennek szellemében hoztam létre a Fiatalok Batthyány Köre elnevezésű szervezetet, amiben próbálunk színvonalas programokat szervezni és értékalapú közösséget kialakítani. Már négy éve működik a kör és ezeknek a céloknak sikerül is megfelelnünk. Nagyon fontos, amihez tartanunk kell magunkat, hogy bármihez is fogunk, azt igyekezzünk a lehető legjobban tenni!
– Az elmúlt években érzékelhető, hogy a családot egyre többször képviseli Boldizsár. Beszédeket mond, rendezvényeken vesz részt. Ez tudatos vállalás, örökség vagy az élet hozza így?
– Tudatos is és az élet is így alakítja. Első beszédemet tizenhat évesen mondtam egy konferencián, ami a Batthyányak és a zsidóság kapcsolatáról szólt. Akkor megtetszett a helyzet. Nem annyira a beszédmondás, mert irtózatosan izgultam és féltem a szerepléstől. Viszont
- a felkészülés
- a beszéd utáni elismerések,
- biztatások nagyon jól estek és megérintett a szituáció hangulata.
És persze az is, hogy talán számít, amit mond az ember, hiszen meghallgatják. Eleinte tárgyilagos, tényszerű dolgokról beszéltem, de ma már próbálok úgy fogalmazni, hogy a mondandómnak üzenete is legyen. Édesapám egyre idősebb, egyre kevésbé vállal szerepléseket, megjelenéseket és részben az ő kívánsága is, hogy átvegyem a feladatait.
– Dédapja, Batthyány-Strattmann László boldoggá avatása után elkezdődött dédmamája, gróf Maria Theresia Coreth zu Coredo und Starkenberg boldoggá avatási eljárása is. 2023-ban indult el a folyamat, Boldizsár akkor azt mondta, valószínűleg középkorú ember lesz, mire véget érhet. Hogy áll most az ügy?
– Igen, hiszen dédapám esetében az 1944-ben elindított eljárásnak 2003-ban lett eredménye, azaz majdnem hatvan év kellett hozzá. Ha ezt dédanyám esetében sikerülne a felére lecsökkenteni, már akkor sem lennék fiatalember. Ilyenkor hatalmas iratanyagot kell összegyűjteni, többek között bizonyítékokat, beszámolókat felvonultatni. Óriási a munka, de ismerve Székely János püspökatyát, a Szombathelyi egyházmegye püspökét, az ügy jó kezekben van és jól halad.