Boldog Batthyány-Strattmann László dédunokája Győr-Moson-Sopronban is otthon van - fotók

Batthyány Boldizsár az utóbbi években egyre többször helyettesíti édesapját és képviseli a történelmi családot a különböző eseményeken. A fiatal arisztokrata érzi és érti a történelmi névvel együtt örökölt felelősséget és kötelezettséget. Noha Budapesten él és ott is dolgozik, ezer szállal kötődik a vidékhez, a faluhoz. Jó szívvel gondol vissza a Vas megyei Sitke községben töltött nyarakra, a találkozásokra és beszélgetésekre. Győr-Moson-Sopron vármegyében is otthon van, hiszen a dunakiliti születésű Boldog Batthyány-Strattmann László herceg, a szegények orvosának dédunokája. Batthyány Boldizsárral Egyeden beszélgettünk, ahol egy veteránjármű rendezvényen vett részt. A község az 1800-as években oldalági rokona, a mártír miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos fiának tulajdonában volt.

– Egyeden egy másik Batthyány-ág rendelkezett birtokkal és a helyiek ma is tisztelettel említik ifj. gróf Batthyány Lajos nevét, aki jótevője volt a községnek. Így nyilván mindenkit szívesen fogadnak, aki ezt a történelmi nevet viseli.

– Igen, érzem én is a szíves fogadtatást és a szeretetet. Kapcsolatba akkor kerültem a településsel, amikor a Magyar Batthyány Alapítvány általános- és középiskolásoknak, illetve egyetemistáknak kiírt pályázatára színvonalas beadvány érkezett Egyedről is. Egy testvérpár küldte be, akikkel felvettük a kapcsolatot és ennek is köszönhetően már negyedszer vagyok Egyeden. Korábban persze hallottam a kastélyról, a család kapcsolódásáról, de mélységében nem ismertem a történetet. Most viszont már igen. Azóta dédapám, Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyéjét is elhelyeztük a helyi templomban. Nagyon szeretem egyébként felkutatni azokat a helyeket, melyek kötődnek az ősökhöz, a családtagokhoz.

– Boldizsár mikor "tudta meg", hogy Batthyány?

– Értem, mire gondol és pontos évszámot is tudok mondani. 2003-ban, amikor öt éves voltam, édesapám (Batthyány Ádám közgazdász, bankár, a néhai Antall József volt miniszterelnök gazdasági tanácsadója. - a szerk.) magával vitt március 15-én Ikervárra, a gróf Batthyány Lajos miniszterelnök szobránál tartott ünnepségre, koszorúzásra. Nem tudtam még akkor, hogy mi történik, miért teszünk koszorút a szoborhoz. Utána viszont édesapámmal interjút készített egy újságíró, amit én végighallgattam. Nagyon érdekes gondolatokat hallottam és onnantól kezdve érdekeltek a családdal kapcsolatos történetek és édesapám is egyre többet mesélt róla.