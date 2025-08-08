Felavatták dr. Barsi Ernő néprajzkutató felújított szülőházát

A Sályon született, Győrben elhunyt dr. Barsi Ernő néprajzkutató, zenepedagógus, zenetörténész, hegedűművész, főiskolai tanárnak fontos szerepe volt a néprajz népszerűsítésében. Barsi Ernő etnográfusi és pedagógusi munkájának eredménye, hogy Győr-Moson-Sopronban több mint 50 intézményben indult meg a néprajz oktatása. A tanítás mellett több szakmai könyvet és több száz újság cikket publikált. Időnként rádióműsorokban is szerepelt. Győr díszpolgára. Sályi szülői háza pályázati forrásból újult meg, helyet adva benne Barsi Ernő néprajzkutató hagyatékának és különböző kiállításoknak, rendezvényeknek.

Barsi Ernő felújított szülőházát avatták fel, Écsről is utaztak az ünnepségre.

- Az avató rendezvény kapcsán megtapasztaltuk, hogy szülőfalujában kitüntető tisztelettel beszélnek róla. Barsi Ernő nem csak Győr, hanem Sály díszpolgára is volt. Még a halála előtti időszakban is elvonatozott a sályi rendezvényekre, mondván, hogy nem hagyhatja az „övéit” - osztotta meg tapasztalatait Farkas Márta, az écsi dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes vezetője.

Barsi Ernő 1920. június 28-án született Sályban. Iskoláit elvégezve a győri Állami Konzervatóriumban kapott hegedűtanári állást, így került Győrbe. Aztán megismerkedett későbbi feleségével Varsányi Idával, ami aztán véglegessé tette a Győrben való letelepedését. Gyűjtött, előadásokat tartott, csöndesen, dolgosan élte még nyugdíjas évei alatt is minden napjait. Az Apáczai Karon tanított nyugdíjazásáig és utána még évekig nyugdíj mellett is. 2013. augusztus 8-án 93 évesen hunyt el Győrben.

- Hálával és köszönettel tartozunk dr. Barsi Ernőnek mi is itt a Rábaközben, Szigetközben, Győrben, a Győr környéki településeken. Egyre kevesebben vagyunk, akik a családi fészekből hozva, szüleinktől megtanulva énekeljük dalainkat, ismerjük néphagyományainkat. Az utókor Ernő bácsi által felgyűjtött, kiadásra került anyagot kézbe fogva tudja majd énekelni népdalainkat, eljátszani népszokásainkat, megismerni a rég múlt idők viszontagságos, de dalos, dolgos hétköznapjait, munkaalkalmakhoz, naptári évhez, családi ünnepekhez kapcsolódó népszokásait - fogalmazott Farkas Márta.