Barokk hangulatban

2025.08.09. 19:45

Főzőfesztivál a kastély árnyékában, Fertőd szívében - XXL galéria

Címkék#Fertőd#étel#Barokk#fesztivál

A barokk kor eleganciája és ízei ismét megelevenedtek Fertőd szívében, hiszen idén újra megrendezték a méltán népszerű Barokk Ételfőző Fesztivált. Az esemény az Eszterházy-kastély árnyékában, történelmi kulisszák között zajlott, ahol a látogatók nemcsak a gasztronómiai élvezetekben, hanem egy valódi időutazásban is részesülhettek.

Varga Henrietta

Az elmúlt évtizedekben a Barokk Ételfőző Fesztivál helyi kezdeményezésből országosan és nemzetközileg is ismert gasztronómiai-kulturális eseménnyé nőtte ki magát, amely az idén is ízekben, illatokban és látványban bővelkedett, miközben hű maradt eredeti célkitűzéseihez: a kultúra, a turizmus és a gasztronómia hármasának ünnepléséhez. 

barokk
A Barokk Ételfőző Fesztivált egyik különlegessége az ökörsütés volt. Fotó: Varga Henrietta

Barokk konyha remekei

- Az idei már a 13. rendezvényünk, a célunk pedig egyszerű, azt szeretnénk, hogy soha ne érjen véget. Három fő pillérünk van: a kultúra, a turizmus és a gasztronómia, az elmúlt években azonban bekerült egy negyedik irány is, mégpedig az egészséges életmód, a „zöld” szemléletet is. Ez azt jelenti, hogy szabadon tartott állatok húsát használjuk, kiváló minőségű élelmiszerekből, bio alapanyagokból dolgozunk. Minden gluténmentes, méreganyagmentes, és nemcsak reklámozzuk, hanem népszerűsítjük is ezeket - osztotta meg lapunkkal Klötzl Géza főrendező.

Érkezett csapat még Nagykőrösről is. Fotó: Varga Henrietta

Az idei versenyre 42 csapat érkezett Magyarországról és külföldről, köztük 11 polgármesteri csapat is, akik a „Polgármester Kupáért” mérik össze tudásukat. 

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat: 

Életre kelt barokk hangulat, főzőfesztivál a kastély árnyékában

Fotók: Varga Henrietta

A fesztivál három fő gasztronómiai irányvonalat kínál. Az egyik az Úri konyha, amely hatfogásos, barokk stílusú menüsor, a korszak gazdagságát és pompáját idézi. A résztvevők 6-7 féle, különleges alapanyagból készítenek látványos fogásokat, amelyek nemcsak ízben, hanem tálalásban is élményt nyújtanak. 

A második a Csárdakonyha, ahol a csapatok szabad tűzön, autentikus módon főznek tartalmas, egytálételeket, pörkölteket, kizárva a modern gázfőzők használatát. 

A harmadik pedig a Különleges alapanyagok versenye, melyben a baráti és családi csapatok 10 kilogramm alapanyagból készítenek ínycsiklandó fogásokat. Az idei különlegesség a szamárhús, amely a Mátrai Bivalyrezervátumból érkezett, és eddig ritkán volt elérhető ilyen mennyiségben.

A szigorú zsűri mindent végigkóstolt. Fotó: Varga Henrietta

A rendezvény a Pannonhalmáról érkező friss gyógynövényekkel is büszkélkedhet, amelyek minden évben hozzájárulnak a fogások különleges aromájához. Az esemény szervezői szerint a fesztivál nem csupán egy gasztronómiai verseny, hanem valódi élmény, ahol a résztvevők és látogatók egyszerre kóstolhatják, láthatják és élhetik meg a barokk kor szellemét.

A fesztiválon nem maradhattak el a kísérőprogramok sem: zenei koncertek, táncbemutatók, kézműves vásár és gyermekfoglalkozások tették teljessé a napokat. A rendezvény tehát méltán vált a nyár egyik legkülönlegesebb eseményévé a térségben. A szervezők már most jelezték: jövőre is visszatér a Barokk Ételfőző Fesztivál, újabb meglepetésekkel, hogy továbbra is ápolják a térség kulturális és gasztronómiai örökségét.

 

