Főzőfesztivál a kastély árnyékában, Fertőd szívében - XXL galéria

Az elmúlt évtizedekben a Barokk Ételfőző Fesztivál helyi kezdeményezésből országosan és nemzetközileg is ismert gasztronómiai-kulturális eseménnyé nőtte ki magát, amely az idén is ízekben, illatokban és látványban bővelkedett, miközben hű maradt eredeti célkitűzéseihez: a kultúra, a turizmus és a gasztronómia hármasának ünnepléséhez.

A Barokk Ételfőző Fesztivált egyik különlegessége az ökörsütés volt. Fotó: Varga Henrietta

Barokk konyha remekei

- Az idei már a 13. rendezvényünk, a célunk pedig egyszerű, azt szeretnénk, hogy soha ne érjen véget. Három fő pillérünk van: a kultúra, a turizmus és a gasztronómia, az elmúlt években azonban bekerült egy negyedik irány is, mégpedig az egészséges életmód, a „zöld” szemléletet is. Ez azt jelenti, hogy szabadon tartott állatok húsát használjuk, kiváló minőségű élelmiszerekből, bio alapanyagokból dolgozunk. Minden gluténmentes, méreganyagmentes, és nemcsak reklámozzuk, hanem népszerűsítjük is ezeket - osztotta meg lapunkkal Klötzl Géza főrendező.

Érkezett csapat még Nagykőrösről is. Fotó: Varga Henrietta

Az idei versenyre 42 csapat érkezett Magyarországról és külföldről, köztük 11 polgármesteri csapat is, akik a „Polgármester Kupáért” mérik össze tudásukat.

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat: