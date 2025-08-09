augusztus 9., szombat

Kifinomultság és elegancia

1 órája

Mesés menyegző barokk pompában - A város előtt fogadtak örök hűséget - Képgaléria

Címkék#szerelmespár#mennyegző#Barokk Esküvő

Óriási vigalom a győri belvárosban. Harminckettedik alkalommal rendezték meg a Barokk Esküvőt Győrben. A látványos, élő történelmi esemény pár évszázaddal visszarepített bennünket a múltba.

Kisalföld.hu

 A kétnapos Barokk Esküvő csúcspontja egy fiatal pár valódi esküvője, amelynek révén megelevenedik a 17-18. századi pompa. A főszereplők, Szendrő Veronika és Kántor Szabolcs néhány éve költözött Győrbe, kapcsolatuk már 10 éves. Családtagjaikkal együtt gazdagon díszített, korhű ruhákat öltöttek magukra, hogy kimondják a boldogító igent mintegy háromszáz barokk ruhás násznép előtt, miután boldogságuknak tanúja lehetett az egész város.

barokk esküvő győr
A Barokk Esküvő szerelmespárja: Szendrő Veronika és Kántor Szabolcs. 
Fotó: Krizsán Csaba

Barokk esküvő: igen az egész város előtt

Miután a házasulandók a móringlevelet aláírták tanúikkal együtt, a jegyesek a jelenlévő násznép előtt megfogadták: innentől kezdve egymással leszek jóban és rosszban, gazdagságban és szegénységben.  

Mindenem amim van megosztom, szeretni és ápolni foglak amíg a halál el nem választ

Nézze meg képgalériánkat:

Mesés menyegző barokk pompában - A város előtt fogadtak örök hűséget

Fotók: Krizsán Csaba

Az esküvő végén fehér galambot eregettek, aztán táncra perdült az ifjú pár és a násznép.

