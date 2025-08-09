Mesés menyegző barokk pompában - A város előtt fogadtak örök hűséget - Képgaléria

A kétnapos Barokk Esküvő csúcspontja egy fiatal pár valódi esküvője, amelynek révén megelevenedik a 17-18. századi pompa. A főszereplők, Szendrő Veronika és Kántor Szabolcs néhány éve költözött Győrbe, kapcsolatuk már 10 éves. Családtagjaikkal együtt gazdagon díszített, korhű ruhákat öltöttek magukra, hogy kimondják a boldogító igent mintegy háromszáz barokk ruhás násznép előtt, miután boldogságuknak tanúja lehetett az egész város.

A Barokk Esküvő szerelmespárja: Szendrő Veronika és Kántor Szabolcs.

Fotó: Krizsán Csaba

Barokk esküvő: igen az egész város előtt

Miután a házasulandók a móringlevelet aláírták tanúikkal együtt, a jegyesek a jelenlévő násznép előtt megfogadták: innentől kezdve egymással leszek jóban és rosszban, gazdagságban és szegénységben.

Mindenem amim van megosztom, szeretni és ápolni foglak amíg a halál el nem választ

