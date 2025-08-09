2025.08.09. 21:46
Mesés menyegző barokk pompában - A város előtt fogadtak örök hűséget - Képgaléria, videó
Óriási vigalom a győri belvárosban. Harminckettedik alkalommal rendezték meg a Barokk Esküvőt Győrben. A látványos, élő történelmi esemény pár évszázaddal visszarepített bennünket a múltba.
A kétnapos Barokk Esküvő csúcspontja egy fiatal pár valódi esküvője, amelynek révén megelevenedik a 17-18. századi pompa. A főszereplők, Szendrő Veronika és Kántor Szabolcs néhány éve költözött Győrbe, kapcsolatuk már 10 éves. Családtagjaikkal együtt gazdagon díszített, korhű ruhákat öltöttek magukra, hogy kimondják a boldogító igent mintegy háromszáz barokk ruhás násznép előtt, miután boldogságuknak tanúja lehetett az egész város.
Barokk esküvő: igen az egész város előtt
Miután a házasulandók a móringlevelet aláírták tanúikkal együtt, a jegyesek a jelenlévő násznép előtt megfogadták: innentől kezdve egymással leszek jóban és rosszban, gazdagságban és szegénységben.
Mindenem amim van megosztom, szeretni és ápolni foglak amíg a halál el nem választ
Nézze meg képgalériánkat:
Mesés menyegző barokk pompában - A város előtt fogadtak örök hűségetFotók: Krizsán Csaba
Az esküvő végén fehér galambot eregettek, aztán táncra perdült az ifjú pár és a násznép. A szertartást öröm tűz zárta.