Forgalomkorlátozásra számíthatnak

43 perce

Tudja, merre vonulnak a Barokk Esküvő résztvevői? - Mutatjuk!

Barokk Esküvő

Izgalmas napok előtt állunk, elindult a visszaszámlálás, hamarosan kezdődik a Barokk Esküvő és az azt övező vidám kavalkád. A rendezvény egyik kiemelt programpontja a felvonulás, a díszes ruhába öltözött több száz statiszta sétája a belvárosi utcákban.

Kisalföld.hu

A Barokk Esküvő menetének útvonala idén a következő lesz Győrben, augusztus 9-én 19.00 órai kezdettel:

 
  • Városház tér 4-10. szám közötti részen felsorakozik a menet, majd az útvonal: Szent István út – Aradi Vértanúk útja – Virágpiac – Zechmeister utca – Bécsi kapu tér.
  • A menet kettéválik: a gyalogosok a Király utca – Jedlik Ányos utca – Dunakapu tér útvonalon, a hintók a Rába kettős híd – Híd utca – Jedlik Ányos híd – Kálóczy tér - Kossuth-híd – Dunakapu tér útvonalon haladnak majd.

A felvonulás teljes útlezárással ugyan nem jár, de az érintett szakaszokon közlekedők forgalomkorlátozásra számíthatnak, érdemes tehát kerülő útvonalon közlekedni. A menet rendőri biztosít mellett zajlik, a hatóság munkatársai mindenhol segítik majd a közlekedést. 

 

 

