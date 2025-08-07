Forgalomkorlátozásra számíthatnak 1 órája

Tudja, merre vonulnak a Barokk Esküvő résztvevői? - Mutatjuk!

Izgalmas napok előtt állunk, elindult a visszaszámlálás, hamarosan kezdődik a Barokk Esküvő és az azt övező vidám kavalkád. A rendezvény egyik kiemelt programpontja a felvonulás, a díszes ruhába öltözött több száz statiszta sétája a belvárosi utcákban.

A Barokk Esküvő menetének útvonala idén a következő lesz Győrben, augusztus 9-én 19.00 órai kezdettel: Városház tér 4-10. szám közötti részen felsorakozik a menet, majd az útvonal: Szent István út – Aradi Vértanúk útja – Virágpiac – Zechmeister utca – Bécsi kapu tér.

A menet kettéválik: a gyalogosok a Király utca – Jedlik Ányos utca – Dunakapu tér útvonalon, a hintók a Rába kettős híd – Híd utca – Jedlik Ányos híd – Kálóczy tér - Kossuth-híd – Dunakapu tér útvonalon haladnak majd. A felvonulás teljes útlezárással ugyan nem jár, de az érintett szakaszokon közlekedők forgalomkorlátozásra számíthatnak, érdemes tehát kerülő útvonalon közlekedni. A menet rendőri biztosít mellett zajlik, a hatóság munkatársai mindenhol segítik majd a közlekedést.

