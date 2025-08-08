Barokk esküvő
51 perce
Vissza a barokk világba!
Visszaforgatjuk az idő kerekét és visszarepítjük a győrieket és a város vendégeit a barokk korba.
Fotó: Krizsán Csaba
Felvonulás, szerenád, színpadi előadások, koncertek, táncelőadások és egy hamisítatlan barokk esküvő és mulatság várja az érdeklődőket a hét végén. Az utcákat, tereket, palotákat ezekben a napokban benépesítik a korhű ruhákba öltözött városlakók, vendégek és művészek, a díszletet pedig maga a város épületei, terei, utcái szolgáltatják.
Tekintse meg a rendezvény első napjáról készült fotóinkat:
Vissza a barokk világba!Fotók: Krizsán Csaba
