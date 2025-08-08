augusztus 8., péntek

László névnap

Barokk esküvő

51 perce

Vissza a barokk világba!

Visszaforgatjuk az idő kerekét és visszarepítjük a győrieket és a város vendégeit a barokk korba.

Kisalföld.hu
Vissza a barokk világba!

Fotó: Krizsán Csaba

Felvonulás, szerenád, színpadi előadások, koncertek, táncelőadások és egy hamisítatlan barokk esküvő és mulatság várja az érdeklődőket a hét végén. Az utcákat, tereket, palotákat ezekben a napokban benépesítik a korhű ruhákba öltözött városlakók, vendégek és művészek, a díszletet pedig maga a város épületei, terei, utcái szolgáltatják.

Tekintse meg a rendezvény első napjáról készült fotóinkat:

Vissza a barokk világba!

Fotók: Krizsán Csaba

 

