Ma lenne 96 éves a magyaróvári születésű Bárdy Margit, nemzetközi hírű magyar festőművész

Ma, augusztus 27-én lenne 96 éves Bárdy Margit, nemzetközi hírű magyar festőművész, díszlet- és jelmeztervező, aki 1929. augusztus 27-én Kreibich Margit néven született Magyaróváron. Alkotótársként vett részt számos külföldi színpadi darabban és tévéprodukcióban. Ő volt a jelmeztervezője az anno a magyar televízióban is bemutatott „Az Orion űrhajó kalandjai” című tévésorozatnak – számolt be Popielek Éva, a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Bárdy Margit 1956 óta Németországban élt, a felvételen férjével, Walter Kapplerrel, akivel rendszeresen hazajárt.

Fotó: Popielek Éva

Bárdy Margitra emlékezünk

A győri Állami Leánylíceumban érettségizett. 1948–1952 között a Képzőművészeti Főiskola festő szakán Bernáth Aurél, Bencze László és Bortnyik Sándor növendéke volt. 1952–1956 között a Madách Színház ösztöndíjasa. Ekkor ismerkedett meg férjével, Bárdy György színművésszel, akitől néhány év házasság után elvált, de a Bárdy nevet megtartotta.

1956 óta Münchenben élt. 1957-59 között a müncheni képzőművészeti főiskolán tanult díszlet- és jelmeztervezői szakon. A fentebb már említett tv sorozat tette ismertté. Az 1970-es évektől kezdődően színházi produkciók jelmez- és díszlettervezőjeként találkozhattunk vele Nyugat-Európa számos országában. Ezeket a munkáit az úgynevezett objektekben örökítette meg, melyeket azóta is féltve őrzött férjével, Walter Kappler ügyvéddel.

Elszármazott, de visszatért

A nyolcvanas évek elejétől rendszeresen hazajárt, és nemcsak színházakban dolgozott, hanem kiállításokon is láthattuk különlegesen izgalmas művészetét. Színházi tervei mellett készített illusztrációkat, kollázsokat, és festményeket. Tervezett plakátokat, könyveket.

Kiállításokon mutatkozott be Győrben, Budapesten, Veszprémben. Két ízben, 1985-ben Budapesten a Nemzeti Színházban, 1988-ban Veszprémben a Petőfi Színházban tervezte ő a jelmezeket. Munkásságát több díjjal is jutalmazták. Többek között 1998-ban a Köztársasági Elnöki Aranyérem kitüntetést kapta meg.

A 90-es évek óta a nyarakat rendszeresen badacsonytomaji házában töltötte férjével, ahol mindig szívesen látták magyarországi barátaikat, akikkel felejthetetlen órákat töltöttek együtt.