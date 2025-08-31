Nincsenek cukorból a győrújbarátiak: esőben, a kilencvenes évek zenéivel zárták a nyarat

A szombat délelőtt még a kulináris kalandozásokról szólt Győrújbaráton: halászlé, babgulyás és hagyományos gulyás is rotyogott a bográcsokban, de egy malacot is nyársra húztak a kukták a BarátFeszten.

Esőben is kitartottak a győrújbarátiak a BarátFeszten

Fotó: MW

Az egy évvel ezelőtt még Bográcsos Banzáj néven futó programon szombat délután már a zenéé volt a főszerep. A kicsiket a hatalmas, kék jelmezbe öltözött Brandnyúl szórakoztatta. A gyerekek körében hatalmas népszerűségnek örvend ez a műsor. Úgy tudjuk, hogy volt olyan gyerkőc, aki reggel hat órakor pattant ki az ágyból a "Jön a Brandnyúl!" felkiáltással.

Nagy, kék, a gyerekek pedig imádják - ő Brandnyúl

Fotó: MW

Az esti fellépők listáját az előző etapban kiválóan szórakozó gyerekközönség szülei kedvére állították össze a szervezők. A sort Betty Love nyitotta a futballhimnusszá vált Az éjjel soha nem érhet véget című számmal. A koncerten felcsendült a Mi az a szó, az Olyan, mint a méz és a Repülj tovább is, ami közös nosztalgiázásra hívta a sátorban mulatókat.

Az eső és a kedv sem hagyott alább, ezt még fokozta a Moriones, majd a Unique együttest konferálta fel Polgár Peti, az estet pedig a Danceland DJ Team szettje zárta.

Még mindig bomba formában van Betty Love

Fotó: MW

A program bővelkedett a különlegességekben. A nulladik napon kertmozit tartottak a Csordahajtón felállított sátorban. A szervezők szerint még soha nem látott érdeklődés mellett pörögtek a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar film kockái. Köszönhető ez annak is, hogy a falu egy részén az eső miatt elment az áram péntek este, így a lakók közösségi programot kerestek - és találtak.

Jövőre remélhetőleg kegyesebb lesz az időjárás a BarátFeszthez, de a barátiak így sem rettentek el az esőtől, hisz' nincsenek cukorból!