Fesztivál

49 perce

Nincsenek cukorból a győrújbarátiak: esőben, a kilencvenes évek zenéivel zárták a nyarat

Címkék#Unique#Moriones#Bográcsos Banzáj#Győrújbarát

Nem kímélte a hétvége kedvezőtlen időjárása a győri és a környékbeli programokat, a legtöbbet lemondták a nagy mennyiségű eső miatt. A BarátFeszt szervezői nem estek kétségbe, ugyanis sátor védte a fesztiválozókat.

Venesz Klaudia
Nincsenek cukorból a győrújbarátiak: esőben, a kilencvenes évek zenéivel zárták a nyarat

Nem szegte a BarátFeszt látogatóinak kedvét az eső

Fotó: MW

A szombat délelőtt még a kulináris kalandozásokról szólt Győrújbaráton: halászlé, babgulyás és hagyományos gulyás is rotyogott a bográcsokban, de egy malacot is nyársra húztak a kukták a BarátFeszten

BarátFeszt
Esőben is kitartottak a győrújbarátiak a BarátFeszten
Fotó: MW

Az egy évvel ezelőtt még Bográcsos Banzáj néven futó programon szombat délután már a zenéé volt a főszerep. A kicsiket a hatalmas, kék jelmezbe öltözött Brandnyúl szórakoztatta. A gyerekek körében hatalmas népszerűségnek örvend ez a műsor. Úgy tudjuk, hogy volt olyan gyerkőc, aki reggel hat órakor pattant ki az ágyból a "Jön a Brandnyúl!" felkiáltással.

Nagy, kék, a gyerekek pedig imádják - ő Brandnyúl
Fotó: MW

Az esti fellépők listáját az előző etapban kiválóan szórakozó gyerekközönség szülei kedvére állították össze a szervezők. A sort Betty Love nyitotta a futballhimnusszá vált Az éjjel soha nem érhet véget című számmal. A koncerten felcsendült a Mi az a szó, az Olyan, mint a méz és a Repülj tovább  is, ami közös nosztalgiázásra hívta a sátorban mulatókat. 

Az eső és a kedv sem hagyott alább, ezt még fokozta a Moriones, majd a Unique együttest konferálta fel Polgár Peti, az estet pedig a Danceland DJ Team szettje zárta. 

Még mindig bomba formában van Betty Love
Fotó: MW

A program bővelkedett a különlegességekben. A nulladik napon kertmozit tartottak a Csordahajtón felállított sátorban. A szervezők szerint még soha nem látott érdeklődés mellett pörögtek a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar film kockái. Köszönhető ez annak is, hogy a falu egy részén az eső miatt elment az áram péntek este, így a lakók közösségi programot kerestek - és találtak. 

Jövőre remélhetőleg kegyesebb lesz az időjárás a BarátFeszthez, de a barátiak így sem rettentek el az esőtől, hisz' nincsenek cukorból!

