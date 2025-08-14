25 perce
Balin sem fenékig tejfel az élet – Inkább visszaköltözött Győrújfalura az influenszer
Hollós Ádám Indonézia világhírű szigetére költözött családjával Győrújfaluról másfél éve. Most hazatértek Baliról, és beszámolt portálunknak élményeiről.
Hollós Ádám két éve kezdett el videózással és fotózással foglalkozni, ezt Balin is folytatta, több megbízása volt, illetve saját Youtube-csatornájára gyártott tartalmakat. Baliról, kiköltözésükről, a kinti életről szóltak, szólnak a videók, melyek nagyon sok követőt vonzottak. Magyarországi vállalkozását Baliról is tudta működtetni, illetve kiadták győrújfalui házukat, az is bevételt hozott.
– Szerettünk volna minél messze menni Európától, kicsit besokalltunk a hétköznapokból. Korábban feleségem már járt a szüleivel Balin, és nagyon tetszett neki. Így jött az ötlet. Kiutaztunk egy hónapra és felmértük a helyzetet, óvodát kerestünk kislányunknak. Majd egy spirituális tábort fotóztam kint, így volt előzménye a költözésnek – kezdte a Kisalföldnek Hollós Ádám. – Tizenhat hónapot éltünk végül Balin. Karácsonyra hazajöttünk, majd amikor januárban visszamentünk, akkor kezdett egyre jobban zavarni a zsúfoltság, a légszennyezés. De egy percig sem bántuk meg, hogy kiköltöztünk. Egy életen át tartó tapasztalatokat hozott, illetve hazatérve jobban tudjuk értékelni azt, amit Európa és Magyarország nyújt.
Balira költözött családjával Győrújfaluról
Bali a világ egyik legnépszerűbb turistaparadicsoma, amely ennek megfelelően egyre zsúfoltabb. Ahogy Ádám fogalmaz, túlértékelt. Négymilliós lakosságára ugyanennyi robogó, motor jut, így a légszennyezés hatalmas. A sziget persze gyönyörű, és még mindig találni eldugott részeket, de nem ez a jellemző.
Rengeteg
- az orosz,
- az ausztrál,
- és sok magyar is él kint.
Sokan keresik a spirituális megváltást odakint, nagyon sok ilyen jellegű tábort, elvonulást tartalak ott. Kiköltözni könnyű, egy vízumügynökség mindent elintéz a kiköltözők helyett. Többfajta vízum létezik, például Ádám vízuma, amivel dolgozhatott, havi százezer forint körül volt. Hétéves kislányuk nagyon élvezte a kintlétet. Egy jó, nemzetközi óvodát találtak neki havi 100 ezer forintért, perfekt megtanult angolul. Ádám kint videós tartalmakat gyártott, fotózott. Párja jógaoktató, de nem volt egyszerű elindítani kint egy stúdiót, mert a világ minden tájáról érkeznek a szigetre jógaoktatók.
Bali: légszennyezés és szemétégetés
– Az egyik legnagyobb gond az, hogy a sziget nagyon szemetes. Van szemétszállítás, de a helyiek nem mindig tudják kifizetni és sokszor nem is tudnak róla, hogy miként működik. A szomszédunk hetente háromszor égetett szemetet, és úgy kellett elmagyarázni neki, miként dobja ki a szemetet egy kukába. Egy alkalommal 38 füstoszlopot számoltam össze, ennyi helyen égették a környéken a szemetet. Sokan hordanak emiatt szájmaszkot. Az esős évszakban Jáváról sodorja át a szemetet az óceán – mutatott rá a győrújfalui férfi.
Influenszerek és spiritualitás
– Egy retúr repülőjegyet 400 ezer forint felett lehet venni. Vannak olcsóbb szállások is, de ha valaki nem egy koszos szobában szeretne egy matracon aludni, akkor ki kell nyitni a pénztárcát. Ha egy újépítésű lakásban akarsz lakni, jó autóval akarsz közlekedni, tehát európai színvonalra vágysz, az drága. Egy szép villa bérleti díja évi 8–10 millió forint is lehet átszámítva – felelte kérdésünkre Hollós Ádám. – Azért a hátizsákos turisták száma sem kevés. Indonézia népes és szegény ország, egyre többen költöznek Balira a munka reményében. Baliból sokan élnek, a helyiek is egyre inkább azt nézik, hogyan tudnának pénzt csinálni az idegenforgalomból. Az Insta-videók kedvelt helyére, Nusa Penidára reggel héttől tízig negyven gyorshajó szállította az embereket, közülük nem egy hivatásos influenszert. Bali jó része képmutatás. Ugyanakkor megtalálható a spirituális feltöltődés, és a helyiek többnyire kedvesek, barátságosak és mi is csodás helyeket fedeztünk fel – fejezte be a sziget bemutatását Hollós Ádám.
Íme a videó!
Bali belülről
Bali sziget Indonéziában. A Kis-Szunda-szigetek legnyugatibb tagja, Jávától keletre, Lomboktól nyugatra fekszik. Indonézia 33 tartományának egyike, a tartományi főváros, Denpasar a déli részén található. Területének nagysága a magyar Békés vármegyéhez hasonló, lakossága 4,2 millió. Bali híres a művészeiről, akik batikot, ruhákat, fa- és kőfaragásokat, valamint ezüstékszereket készítenek. Az idegenforgalom döntően a sziget déli részére összpontosul. Aki többet szeretne tudni Baliról, az keresse Hollós Ádám Youtube-csatornáját, Hollós Ádi néven.