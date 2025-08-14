Balin sem fenékig tejfel az élet – Inkább visszaköltözött Győrújfalura az influenszer

Hollós Ádám két éve kezdett el videózással és fotózással foglalkozni, ezt Balin is folytatta, több megbízása volt, illetve saját Youtube-csatornájára gyártott tartalmakat. Baliról, kiköltözésükről, a kinti életről szóltak, szólnak a videók, melyek nagyon sok követőt vonzottak. Magyarországi vállalkozását Baliról is tudta működtetni, illetve kiadták győrújfalui házukat, az is bevételt hozott.

Balira költözött családjával Győrújfaluról Hollós Ádám. Visszatért, elmondta tapasztalatait.

– Szerettünk volna minél messze menni Európától, kicsit besokalltunk a hétköznapokból. Korábban feleségem már járt a szüleivel Balin, és nagyon tetszett neki. Így jött az ötlet. Kiutaztunk egy hónapra és felmértük a helyzetet, óvodát kerestünk kislányunknak. Majd egy spirituális tábort fotóztam kint, így volt előzménye a költözésnek – kezdte a Kisalföldnek Hollós Ádám. – Tizenhat hónapot éltünk végül Balin. Karácsonyra hazajöttünk, majd amikor januárban visszamentünk, akkor kezdett egyre jobban zavarni a zsúfoltság, a légszennyezés. De egy percig sem bántuk meg, hogy kiköltöztünk. Egy életen át tartó tapasztalatokat hozott, illetve hazatérve jobban tudjuk értékelni azt, amit Európa és Magyarország nyújt.

Balira költözött családjával Győrújfaluról

Bali a világ egyik legnépszerűbb turistaparadicsoma, amely ennek megfelelően egyre zsúfoltabb. Ahogy Ádám fogalmaz, túlértékelt. Négymilliós lakosságára ugyanennyi robogó, motor jut, így a légszennyezés hatalmas. A sziget persze gyönyörű, és még mindig találni eldugott részeket, de nem ez a jellemző.

Rengeteg

az orosz,

az ausztrál,

és sok magyar is él kint.

Sokan keresik a spirituális megváltást odakint, nagyon sok ilyen jellegű tábort, elvonulást tartalak ott. Kiköltözni könnyű, egy vízumügynökség mindent elintéz a kiköltözők helyett. Többfajta vízum létezik, például Ádám vízuma, amivel dolgozhatott, havi százezer forint körül volt. Hétéves kislányuk nagyon élvezte a kintlétet. Egy jó, nemzetközi óvodát találtak neki havi 100 ezer forintért, perfekt megtanult angolul. Ádám kint videós tartalmakat gyártott, fotózott. Párja jógaoktató, de nem volt egyszerű elindítani kint egy stúdiót, mert a világ minden tájáról érkeznek a szigetre jógaoktatók.