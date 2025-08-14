Balhé Győrben - Svéd szurkolók akartak nekiesni az ETO-tábornak - fotók

Az AIK szimpatizánsai a Széchenyi téren gyülekező ETO-szurkolókra támadtak, táblákat, utcabútorokat dobáltak. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a vonulók útját, egyelőre sikerült megakadályozni a komolyabb balhét. Úgy tudjuk, a svéd drukkerekkel szemben már az őket szállító vonaton is intézkedni kellett - tudósított kollégánk a helyszínről.

Az ETO szurkolók a Széchenyi téren gyülekeztek, a svéd ultrák a Jedlik utca felől akartak nekiesni a győri zöld-fehérekre.

A csütörtök esti Konferencia Liga visszavágóra meglepően sok svéd szurkoló érkezett, több százan vannak Győrben, s a Dunakapu térről vonultak az ETO stadionba.

A győri vasútállomásról egy csoportban vonultak a svéd szurkolók a Dunakapu térre, majd onnan a mérkőzésre. Fotó: Kibédi Péter (Magyar Nemzet)

A Kisalföld információi szerint a svéd ultrákat a győri rendőrök már a vasútállomáson is nagy erőkkel várták, s többe közt drónt is bevetettek a készenlétisek.