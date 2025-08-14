augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ultrák

2 órája

Balhé Győrben - Svéd szurkolók akartak nekiesni az ETO-tábornak - fotók

Címkék#Dunakapu tér#ultrák#AIK#ETO FC#balhé

Szurkolói rendbontások történtek a győri Jedlik Ányos utcában.

Kisalföld.hu

Az AIK szimpatizánsai a Széchenyi téren gyülekező ETO-szurkolókra támadtak, táblákat, utcabútorokat dobáltak. A rendőrség nagy erőkkel biztosítja a vonulók útját, egyelőre sikerült megakadályozni a komolyabb balhét. Úgy tudjuk, a svéd drukkerekkel szemben már az őket szállító vonaton is intézkedni kellett - tudósított kollégánk a helyszínről.

Az ETO szurkolók a Széchenyi téren gyülekeztek, a svéd ultrák a Jedlik utca felől akartak nekiesni a győri zöld-fehérekre.
Az ETO szurkolók a Széchenyi téren gyülekeztek, a svéd ultrák a Jedlik utca felől akartak nekiesni a győri zöld-fehérekre.

A csütörtök esti Konferencia Liga visszavágóra meglepően sok svéd szurkoló érkezett, több százan vannak Győrben, s a Dunakapu térről vonultak az ETO stadionba.

A győri vasútállomásról egy csoportban vonultak a svéd szurkolók a Dunakapu térre, majd onnan a mérkőzésre. Fotó: Kibédi Péter (Magyar Nemzet)

A Kisalföld információi szerint a svéd ultrákat a győri rendőrök már a vasútállomáson is nagy erőkkel várták, s többe közt drónt is bevetettek a készenlétisek.

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu