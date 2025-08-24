augusztus 24., vasárnap

Balekhét és gólyatábor

1 órája

Szekértolással vette kezdetét a balekhét - megérkeztek az elsőévesek a Soproni Egyetemre

Címkék#erdőmérnöki kar#balekhét#barátság#Soproni Egyetem

Sopron újra megtelt diákszóval és hagyományőrző vidámsággal, hiszen vasárnap délután kezdetét vette a Soproni Egyetem egyik legnagyobb múltú közösségi eseménye, a balekhét és gólyatábor. Az idei év is különlegesnek ígérkezik, hiszen újra rekordszámú elsőéves hallgató érkezett az Alma Materbe.

Varga Henrietta

A vasárnapi nyitónapon a Soproni Vasútállomásra folyamatosan futottak be a vonatok, fedélzetükön az ország minden tájáról érkező fiatalokkal. A hagyományőrző karok közül elsőként a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar, valamint a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar balekjai, majd az Erdőmérnöki Kar újdonsült hallgatóival robogott be a szerelvény. Hétfőn pedig a Benedek Elek Pedagógiai Kar elsősei – immár gólyák néven – is csatlakoznak a közösségi eseményekhez.

balek
A balehét a szekérhúzással veszi kezdetét Fotó: Varga Henrietta

Kezdetét vette a balekhét

Az egyetemi lét és a program méltó kezdéséről a hagyományos szekérhúzás gondoskodott: az újonnan felvett hallgatók felsőbb éves társaikkal közösen, ünnepélyes menetben vonultak a diákszállók felé.

A Soproni Egyetemen a frissen felvett hallgatókat nem gólyának, hanem baleknak hívják. Ez a több mint másfél évszázados selmeci diákhagyományból ered, amely már a Selmecbányai Akadémián is élő szokás volt. A felsőbb évesek, a firmák anno nemcsak tréfás ugratásokkal fogadták az újakat, hanem segítettek nekik megismerni a várost, az egyetem szokásait, sőt gyakran még a szálláskeresésben is támogatást nyújtottak. A „pogány” kifejezés szintén a hagyomány része, s nem bántó jelző: inkább arra utal, hogy az elsőévesek még beavatás előtt állnak. A balekhét célja éppen az, hogy a fiatalok érezzék, egy erős, összetartó közösséghez csatlakoztak, amelyben a tradíciók tisztelete éppúgy érték, mint az egymás segítése.
A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói önkormányzatát vezető Buni Bence nemcsak a balekét fő szervezőjeként, hanem a kar közösségi életének egyik meghatározó alakjaként is bemutatkozott. Az általa vezetett közösség idén is többnapos programsorozattal fogadja az elsőéves hallgatókat.

A hét eseményei a bevonulással indulnak, majd dékáni köszöntő és egyetemi programok várják az újoncokat. A hallgatók előadásokon ismerkedhetnek meg az intézmény hagyományaival, a selmecbányai diákélet különleges szokásaival, és betekintést nyerhetnek az egyetem épületeibe, a botanikus kertbe, valamint a társkarok hallgatói közösségeibe.

 A firmák támogatásával a beiratkozás, a tárgyfelvétel és a kollégiumi elhelyezés is gördülékenyen zajlik - mondta.
- A hét közepén hegyvidéki túra, majd a „négykari Ibiza” közösségi esemény várja a résztvevőket, amely különösen fontos alkalom a hallgatók összekovácsolására. Az esték közös éneklésekkel és hagyományőrző programokkal telnek, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az elsőévesek valóban részévé váljanak a soproni diákéletnek - fűzte hozzá.

Bence hangsúlyozta: a diák­hagyományok továbbadása nem csupán közösségi élmény, hanem az egyetem egyik legnagyobb értéke is. A selmeci eredetű szokások és a katonás rend – a fegyelem, a tisztelet és az összetartás – biztosítják, hogy a hallgatók ne csak tanulmányaikban, hanem emberi kapcsolataikban is megerősödjenek.

A héten Sopron utcáin, terein gyakran találkozhatunk majd a jellegzetes egyenruhát, a waldent viselő felsőbb évesekkel, akik az elsőévesekkel katonás sorban vonulnak, és hangosan köszöntik egymást a híres selmeci üdvözléssel: „Jó szerencsét!” A hallgatók múzeumlátogatásokon és városnézésen is részt vesznek. A természetközeliség és a hagyománytisztelet szellemében szervezett esemény célja, hogy a fiatalok közösséget találjanak, otthonra leljenek, és életre szóló barátságokat kössenek egyetemi éveik kezdetén.

Idős Máté az Erdőmérnöki kar előséves hallgatója, nem véletlen a választása, hiszen a soproni erdőmérnöki technikum diákja volt, ahol erős kötődés alakult ki benne a szakma és a város iránt is.Úgy érezte, szeretné tovább mélyíteni tanulmányait, és az egyetemről sok pozitív visszajelzést hallott, ami megerősítette döntésében. A Balekhéttől elsősorban a hagyományok megismerését és azok továbbvitelét várja, valamint szeretne aktív tagja lenni az egyetemi közösségnek. Célja, hogy a későbbiekben firmaként ő maga is támogathassa és bevezethesse az újonnan érkező hallgatókat az egyetemi életbe. Első benyomásai kifejezetten pozitívak: bár még csak néhány órája vesz részt a programban, a légkört rendkívül barátságosnak és vonzónak találja. A firmák nyitottsága és segítőkészsége nagy hatással volt rá, és megerősítette benne a vágyat, hogy ő maga is részese legyen ennek az összetartó hagyományőrző közösségnek.

A balekhét és a gólyahét azonban nemcsak vidám közösségi élményt nyújt, hanem gyakorlati segítséget is. A felsőbb évesek támogatják az újoncokat a beiratkozásban, az ügyintézésben és a mindennapi eligazodásban. Idén szeptember 15-én érkezik a Kormányablakbusz az egyetemre, megkönnyítve a hivatalos ügyek intézését.

 

