Különleges és megdöbbentő az idei szezon a Balatonnál

Sok éve töltöm nyaraimat a Balatonnál. Bízvást mondhatom, hogy az idei szezon különleges, sőt megdöbbentő. Üres strandokat, üres büféket látok mindenütt.

Balatoni pangás a nyáron, nyoma sincs a megszokott forgalomnak a magyar tengernél.

Balatoni pangás

Meglepő, hogy hétköznap mennyire nincsenek emberek a partokon. A hétvégén még csak-csak. Egy-egy szombat és vasárnap, amikor volt a forróság, akkor teltek meg a parkolók, akkor népesedett be több part menti település. Igaz, rendkívüli szeszélyes az időjárás az idén nyáron.

A Balaton vize a tó adottságainak megfelelően gyorsan melegszik, gyorsan hűl, így egy-egy néhány napos hidegfront is hamar visszaveti jó néhány fokkal a hőmérsékletét. Márpedig az emberek ma már nem úgy nyaralnak, mint régen, hogy kiveszik a szabadságukat és egy-két hétre lemennek a Balatonra. Hanem inkább rövidebb időt, több napot töltenek el a tó mellett. Ám ha az interneten azt látják az időjárás előrejelzésben, hogy a vize visszahűlt 20-22 fokra, már mondják is le a szállást, meg ki sem mozdulnak otthonról. Pedig az is igaz, azért az ritkaság, hogy a nyár mind a három hónapja kánikulát hozzon és tartósan 25 fok feletti vízhőmérsékletet.

Hogy miért vannak leginkább hétköznap jóval kevesebben a tónál, sok mindennel magyarázzák. Az időjárás mellett azzal, hogy spórolnak az emberek a pénzükkel, merthogy nehezebb a gazdasági helyzet. Mások szerint vannak turisták, csak inkább a wellness szállodákba mennek, ahol időjárásról függetlenül is jól érezhetik magukat. Horvátország elszívó hatását is emlegetik, de az is igaz, oda minden évben sokan mennek és idén sem többen, mint máskor. Mondják, hogy rossz híre van a Balatonnak, algásodik és drága. Bármi is jelenti a visszatartó erőt, az biztos, hogy az idei szezont még sokáig emlegeti mindenki aki a tó körüli turizmus él, és nem a legszebb jelzőkkel.