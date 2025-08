Árvaszúnyog 1 órája

Medúzák a Balatonban? A kutatók elárulták az igazságot

Az elmúlt években hazánkban is egyre több víztérben számolnak be édesvízi medúza megjelenéséről. Most a balatoni medúzák miatt kérték ki a Limnológiai Kutatóintézet véleményét.

A Craspedacusta sowerbyi édesvízi medúza faj, legfeljebb 2-4 centiméteresre nő, lüktető mozgással úszik a vízben, főleg bányatavakban fordul elő, kocsonyás áttetsző megjelenése szokatlan lehet vizeinkben. A lakosság egy kutatóintézethez fordult a balatoni medúzák miatt. A lakosság a Limnológiai Kutatóintézethez fordult a balatoni medúzák kapcsán. Forrás: BalatonScience Facebook oldala A lakosság a Limnológiai Kutatóintézethez fordult a balatoni medúzák kapcsán Az elmúlt hetekben több lakossági megkeresés érkezett a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézethez, valamint számos hivatalos hatósági megkeresés mentén kérték intézetük véleményét. A beszámolók kocsonyás 2-8-10 cm -es képletek magányos és tömeges megjelenéséről szóltak. Több esetben medúza szerű képletek tömegeit látták a Balatonban. Forrás: BalatonScience Facebook oldala Intézetük a begyűjtött képletek tanulmányozása után megállapította, hogy a „balatoni medúza” a jelenleg is folyó árvaszúnyograjzással kapcsolatos jelenség. A több centiméteres kocsonyás képletek az árvaszúnyog fajok szaporodásához köthető tojáscsomók. A következő árvaszúnyog generáció előhírnökei. A nőstény árvaszúnyog a tojásrakáskor hosszú, kocsonyás, nyálkás tokba (tojáscsomóba) helyezi a petéket.

Ez a nyálkás burok vízben gyorsan megduzzad, és védelmet nyújt a petéknek a kiszáradás, mechanikai sérülés és ragadozók ellen, és táplálékként szolgál a kikelő lárváknak.

A peték apró gyöngysorként helyezkednek el a burokban.

A nőstény rendszerint a vízfelszínre vagy a víz alatti növényzetre, kövekhez, hínárhoz rögzíti a tojáscsomót. Az idei, 30 éve nem látott mértékű árvaszúnyograjzásnak és a Balaton hullámzásának és áramlási viszonyainak köszönhetően ezen képletek- a szakirodalom szerint sem gyakori- tömeges megjelenési formát produkálnak. Ezt gondolták többen is „balatoni medúzának”. A szakirodalmi adatok szerint a jelenségnek emberi egészségre gyakorolt káros hatása nincs. - írta a BalatonScience Facebook oldalán. Viszont nem csak a Balaton vizében találkozhatunk meglepő vízi élővilággal, ugyanis a győri Szigetközben csakugyan érdekes állatokra lelhetünk. A következő cikkünkben megtudhatja kivel futhat össze, ha arra jár:

Videó felvételen is látható, hogy az édesvízi medúzafaj itt éppen a Duna-holtágban éli a mindennapjait (Forrás: teol.hu):

