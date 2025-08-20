1 órája
Csak a nap felé nézek igazán – énekelte telt ház a Bagossy koncerten - Képgaléria
A Szent István Napok keretében sokan talán a Bagossyt várták a legjobban. A Bagossy Brothers Company már 2023-ban szerepelt a rendezvényen, és most is telt ház lőtt koncerteztek.
Hatalmas rajongótábor várta a Szent István Napok utolsó fellépőjét, a Bagossy Brothers Companyt.
Bagossy Brothers Company újra Mosonmagyaróváron
Amint arról beszámoltunk, Demjén Ferenc balesete miatt lemondták az énekes mosonmagyaróvári fellépését. Emiatt a Bagossy Brothers Company korábban érkezetett a színpadra. Pontban fél kilenckor a fények jelezték: érkezik az együttes, kezdődik a koncert.
Nézze meg képgalériánkat:
Csak a nap felé nézek igazán – énekelte telt ház a Bagossy koncertenFotók: Kerekes István
Valahol itt... Mosonmagyaróváron!
"Itt vagy, veled én, te meg én
Gyere nézd meg
Hogy merre sodor az élet" – csendültek fel az első dallamok.
A közönség pedig vevő volt a líraibb és a bulisabb számokra is: sokan együtt énekeltek a fiúkkal. Telt házas koncerttel zárt az idei Szent István Napok.