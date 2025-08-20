Csak a nap felé nézek igazán – énekelte telt ház a Bagossy koncerten - Képgaléria

Valahol itt... Mosonmagyaróváron!

"Itt vagy, veled én, te meg én

Gyere nézd meg

Hogy merre sodor az élet" – csendültek fel az első dallamok.

A közönség pedig vevő volt a líraibb és a bulisabb számokra is: sokan együtt énekeltek a fiúkkal. Telt házas koncerttel zárt az idei Szent István Napok.