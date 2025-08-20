augusztus 20., szerda

Szent István Napok

1 órája

Csak a nap felé nézek igazán – énekelte telt ház a Bagossy koncerten - Képgaléria

Címkék#Mosonmagyaróvár#Demjén Ferenc#koncert

A Szent István Napok keretében sokan talán a Bagossyt várták a legjobban. A Bagossy Brothers Company már 2023-ban szerepelt a rendezvényen, és most is telt ház lőtt koncerteztek.

Kisalföld.hu

Hatalmas rajongótábor várta a Szent István Napok utolsó fellépőjét, a Bagossy Brothers Companyt.

Bagossy Brothers Company Mosonmagyaróvár
Bagossy Brothers Company - A közönség vevő volt a líraibb és a bulisabb számokra is: sokan együtt énekeltek a fiúkkal.
Fotó: Kerekes István

Bagossy Brothers Company újra Mosonmagyaróváron

Amint arról beszámoltunk, Demjén Ferenc balesete miatt lemondták az énekes mosonmagyaróvári fellépését. Emiatt a Bagossy Brothers Company korábban érkezetett a színpadra. Pontban fél kilenckor a fények jelezték: érkezik az együttes, kezdődik a koncert. 

Nézze meg képgalériánkat: 

Csak a nap felé nézek igazán – énekelte telt ház a Bagossy koncerten

Fotók: Kerekes István

Valahol itt... Mosonmagyaróváron!

"Itt vagy, veled én, te meg én
Gyere nézd meg
Hogy merre sodor az élet" – csendültek fel az első dallamok.

A közönség pedig vevő volt a líraibb és a bulisabb számokra is: sokan együtt énekeltek a fiúkkal. Telt házas koncerttel zárt az idei Szent István Napok. 

 

