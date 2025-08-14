A Bagossy Brothers Company visszajön – mutatjuk, mikor és hová

A Szent István Napok minden bizonnyal egyik legjobban várt koncertjét a Bagossy Brothers Company adja majd.

A Bagossy Brothers Company augusztus 20-án 22 órakor lép fel a Szent István Napok keretében Mosonmagyaróváron.

Fotó: Kerekes István

A Bagossy Brothers Company koncertje a Szent István Napokon

A 2013 májusában alakult, máig változatlan felállásban játszó gyergyószentmiklósi zenekar népszerűsége gyors ütemben emelkedett. A Bagossy Brothers Company energikus, közönségcentrikus koncertjeivel rövid idő alatt vált, előbb az erdélyi, majd az egész kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb zenekarává.

A csapat eddigi pályafutása során öt nagylemezt, egy tripla, népzenei átiratokat tartalmazó albumot, egy szimfonikus koncert lemezt, egy EP-t, és egy különleges karácsonyi lemezt jelentetett meg.

A csapat 2024-ben egy új műsorral jelentkezet, a “Csillag az égen” című előadás tripla teltházzal debütált az Erkel színházban, majd az év végén a műsor hanganyaga is megjelent.

A zenekar pályafutását számos díj is övezi, többek közt négy Petőfi Zenei Díjjal (az év akusztikus koncertje, az év zenekara, az év videóklipje és Bagossy Norbi révén az év előadója), és két Fonogram díjjal (az év hangfelvétele) büszkélkedhet, emellett elnyerték Erdély legnagyobb zenei díját, a Legszebb Erdélyi magyar Dal címet is.

A zenekar tagjai: Bagossy Norbert (gitár, ének), Bagossy László (basszusgitár, vokál), Bartis Szilárd (dobok), Tatár Attila (gitárok, vokál), Kozma Zsombor (hegedű, harmonika, billentyűk).

A népszerű csapat 2023-ban szintén a mosonmagyaróvári Szent István Napok keretében töltötte meg a színpad előtti teret, akkor a várkertben.