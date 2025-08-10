augusztus 10., vasárnap

Az Oxfordi Egyetemmel együttműködésben tart nemzetközi workshopot a közép-bengáli nyelvről a Széchenyi Egyetem

A győri Széchenyi István Egyetem a brit Oxfordi Egyetemmel együttműködésben szövegolvasó és -elemző workshopnak ad otthont augusztus közepéig, amelyen 11 ország bengáli nyelvvel foglalkozó kutatói vesznek részt. A nemzetközi tudományos programra többek között az Egyesült Államokból, Indiából, Bangladesből, Franciaországból, illetve Kanadából érkeztek szakértők, akik különböző történeti korszakokból származó, számos műfajt felölelő írásokat ismernek meg közösen.

Az Oxfordi Egyetemmel együttműködésben tart nemzetközi workshopot a közép-bengáli nyelvről a Széchenyi Egyetem

A közép-bengáli tudományos workshop résztvevőinek egy csoportja. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)

A világon mintegy 260 millióan beszélik a bengáli nyelvet, amelynek kutatóit augusztus 5. és 15. között a nemzetközi felsőoktatási világranglisták élmezőnyébe tartozó Oxfordi Egyetemmel együttműködésben a Széchenyi István Egyetem látja vendégül. A közép-bengáli szövegek megismeréséről és elemzéséről szóló tudományos workshopot dr. Bangha Imre, az Oxfordi Egyetem Hindi Tanszékének győri származású oktatója hívta életre.

A programra 11 országból érkeztek a terület szakértői, így például az Egyesült Államokból, Indiából, Bangladesből, Franciaországból, Kanadából, Olaszországból és Szingapúrból. A workshop főelőadói között található az Indianai Egyetem Vallástudományi Tanszékének professzora, Rebecca Manring, illetve a Chicagói Egyetem dél-ázsiai nyelvek és civilizációk területére szakosodott kutatója, Thibaut d’Hubert professzor is.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese a megnyitón kifejtette: intézményük számára kiemelten fontosak azok a tudományos programok, amelyeken egy-egy szakterület elismert képviselői vesznek részt a világ számos pontjáról. „Különösen értékes ez a rendezvény, hiszen a közép-bengáli workshopot Bangha Imre professzor révén az Oxfordi Egyetemmel közösen valósíthatjuk meg. Büszkeség számunkra, hogy az evezőssportban egymás ellen vívott küzdelmek mellett tudományos együttműködés is összeköt bennünket” – fogalmazott.

Dr. Bangha Imre elmondta: rendkívül örül annak, hogy a koronavírus-járvány okozta többéves kihagyás után szülővárosa adhat otthont a 2025-ös workshopnak. „A bengáli kultúra kimondottan közel áll a természethez, így a program során mind beltéren, mind pedig kültéren tartunk tudományos üléseket. Győr pedig kiváló helyszín ehhez, a Mosoni-Duna mellett található campus elhelyezkedése speciális atmoszférát teremt” – részletezte. Elárulta, hogy a Széchenyi-egyetemhez különleges szál fűzi, mert általános iskolás korában az intézményben látott először számítógépet.

A 11 napos esemény során a résztvevők szövegolvasási szekciókban mélyülhetnek el a bengáli nyelvi és kulturális értékekben. Ezen alkalmak helyszínég az egyetem Menedzsment Campusa és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium jelenti. A workshopot olyan izgalmas kísérőprogramok egészítik ki, mint a Pannonhalmi Főapátság, a Bakony és a Balaton felfedezése, illetve egy különleges kenutúra a Duna holtágain.

 

