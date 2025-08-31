augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Az év civil szervezetét keresik

Címkék#határidő#Mosonmagyaróvári Civil Szövetség#díj#keret

Kisalföld.hu
Az év civil szervezetét keresik

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség a helyi civil társadalom fejlesztési programja keretében hirdeti meg „Az év civil szervezete” díjat, melynek célja, hogy elősegítse a civil szektor fejlődését, ösztönözze a civil szervezeteket kiemelkedő, példamutató tevékenység végzésére.

Jelölési határidő: 2025. szeptember 2., a jelölölőlap letölthető a www.mocisz.hu honlapról. Beküldési cím: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, 9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14., vagy elektronikusan: [email protected]

A díjat a XXVI. Mosonmagyaróvári Civil Nap keretében  október 4-én adjk át. Bővebb információ: Pacsirta u. 14., telefon: 217-388.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu