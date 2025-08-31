Az év civil szervezetét keresik

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség a helyi civil társadalom fejlesztési programja keretében hirdeti meg „Az év civil szervezete” díjat, melynek célja, hogy elősegítse a civil szektor fejlődését, ösztönözze a civil szervezeteket kiemelkedő, példamutató tevékenység végzésére.

Jelölési határidő: 2025. szeptember 2., a jelölölőlap letölthető a www.mocisz.hu honlapról. Beküldési cím: Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, 9200 Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14., vagy elektronikusan: [email protected]

A díjat a XXVI. Mosonmagyaróvári Civil Nap keretében október 4-én adjk át. Bővebb információ: Pacsirta u. 14., telefon: 217-388.