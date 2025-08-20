augusztus 20., szerda

István névnap

Augusztus 20.

1 órája

Az emlékezés virágai - Szent István-napi megemlékezés Győrben - Képgaléria

Címkék#Győr#Rezeda Népzenei Együttes#Bécsi kapu tér#Szent István#ünnepség

Elhelyezték Győrben is az emlékezés virágait. Szent István-napi koszorúzási ünnepséget rendeztek augusztus 20-án reggel a Bécsi kapu tér Szent István lovasszobor lábánál.

Kisalföld.hu
Az emlékezés virágai - Szent István-napi megemlékezés Győrben - Képgaléria

Magyarországon augusztus 20. az államalapítás és államalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe. A hagyományoknak megfelelően Győrben is koszorúzással ünnepelt a város. A Bécsi kapu téren a lovasszobor lábánál miután az ünneplők közösen elénekelték a himnuszt és a Rezeda Népzenei Együttes játéka is elhangzott, az ünnepi beszédek következtek.

Szent László-napi ünnepség Győrben. Fotó: Molcsányi Máté

Pintér Bence, Győr polgármestere arról beszélt, hogy több mint 1000 éve egy lovas nomád nép megérkezett a Kárpát medencébe, az ezt követő fél évezred sikertörténet. - Magyar és külföldi királyok sora alatt sok támadás érte, de virágzott az Európába betagozódó magyar királyság. Az ezt követő pár száz vérzivataros évről Vörösmarty Mihály a szózatban ezt írta: "És annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem. Él nemzet e hazán." - idézte az írót Pintér Bence. 

Nézze meg képgalériánkat: 

Augusztus 20. - Koszorúzás és megemlékezés Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

Kitért arra is, hogy ugyan Habsburg uralom alatt, de építettünk 100 vasutat, felvirágzott a gazdaság, az ipari forradalom idején a magyar szellem bejárta a világot 1000 és 1 találmányt adva az emberiségnek. Elkezdődött a jobbágysorban élők felemelkedése, a választójog kiterjesztése, a polgárság megerősödése és a zsidók emancipációja - vette sorra történelmünk sarkalatos pontjait. Említést tett a háborúkról, véres időszakokról, és rendszerváltást követő újabb fejlődő időszakról, végül rávilágított a jelenkor helyzetére.

A Rezeda Népzenei Együttes zenei műsora a győri koszorúzáson. Fotó: Molcsányi Máté

Borsi Róbert, kulturális tanácsnok, ünnepi beszédében nem csak Szent István királyunkról, hanem az új kenyér ünnepéről is megemlékezett. 

- Olyan örökséget ünneplünk, amely nemzedékeken átívelő küldetést jelent. A rendet, a hitet és a hazát. Magyarország születésnapját ünnepeljük. Szent István a kardot nem csak harcra, de építésre is használta. A hatalmat nem öncélúak, hanem szolgálatként értelmezte. Döntései nem csak államépítő lépések voltak, hanem mély erkölcsi választások is. Államalapító királyunk öröksége nem a múlt porában hever, hanem ma is bennünk él - fogalmazott. 

Borsi Róbert kiemelte, hogy a haza szolgálatában kell élnünk, hogy megőrizzük az 1000 éves örökséget. - Hazánk nem az önkény, hanem a szabad döntés hozta létre. Olyan ország alapjait tették le több mint 1000 éve, amely kereszténységre épül, Európához hű, mégis minden külső hatalmi befolyástól mentes, önálló és független - emelte ki.

A beszédeket, és az újabb zenei előadást követően az emlékezés virágait helyezték el a szobor lábánál. Koszorút helyeztek el a helyi politikai pártok képviselői, a rendvédelmi szervek, különböző vitéz és lovagrendek tagjai, az egyetem és a tankerület képviselői, valamint a történelmi egyházak.

 

 

