Az emlékezés virágai - Szent István-napi megemlékezés Győrben - Képgaléria

Kitért arra is, hogy ugyan Habsburg uralom alatt, de építettünk 100 vasutat, felvirágzott a gazdaság, az ipari forradalom idején a magyar szellem bejárta a világot 1000 és 1 találmányt adva az emberiségnek. Elkezdődött a jobbágysorban élők felemelkedése, a választójog kiterjesztése, a polgárság megerősödése és a zsidók emancipációja - vette sorra történelmünk sarkalatos pontjait. Említést tett a háborúkról, véres időszakokról, és rendszerváltást követő újabb fejlődő időszakról, végül rávilágított a jelenkor helyzetére.

A Rezeda Népzenei Együttes zenei műsora a győri koszorúzáson. Fotó: Molcsányi Máté

Borsi Róbert, kulturális tanácsnok, ünnepi beszédében nem csak Szent István királyunkról, hanem az új kenyér ünnepéről is megemlékezett.

- Olyan örökséget ünneplünk, amely nemzedékeken átívelő küldetést jelent. A rendet, a hitet és a hazát. Magyarország születésnapját ünnepeljük. Szent István a kardot nem csak harcra, de építésre is használta. A hatalmat nem öncélúak, hanem szolgálatként értelmezte. Döntései nem csak államépítő lépések voltak, hanem mély erkölcsi választások is. Államalapító királyunk öröksége nem a múlt porában hever, hanem ma is bennünk él - fogalmazott.

Borsi Róbert kiemelte, hogy a haza szolgálatában kell élnünk, hogy megőrizzük az 1000 éves örökséget. - Hazánk nem az önkény, hanem a szabad döntés hozta létre. Olyan ország alapjait tették le több mint 1000 éve, amely kereszténységre épül, Európához hű, mégis minden külső hatalmi befolyástól mentes, önálló és független - emelte ki.