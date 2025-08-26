Változik a matricák ára, olcsóbban autózhatunk a Kisalföldön

Szeptember 1-től eltörlik az eddig minden alkalommal felszámított kényelmi díjat, így egységessé válik az online matricavásárlás díja. Máshol is eltörölhetik a kényelmi díjat, nem csak az autópálya-matrica esetében - tette közzé a Világgazdaság. Legutóbb a változásokról januári cikkünkben írtunk.

Olcsóbb lesz az autópálya-matrica, eltörlik a kényelmi díjat. Fotó: Molcsányi Máté

Olcsóbb lesz az autópálya-matrica, örülhetnek az autósok

Éves szinten 2 milliárd forintot spórolhatnak az emberek a lépéssel - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Magyarországon

éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online,

átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal.

Egyes csatornákon eddig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék körül.