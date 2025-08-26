2 órája
Változik a matricák ára, olcsóbban autózhatunk a Kisalföldön
Megszűnik a kényelmi díj az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után.
Szeptember 1-től eltörlik az eddig minden alkalommal felszámított kényelmi díjat, így egységessé válik az online matricavásárlás díja. Máshol is eltörölhetik a kényelmi díjat, nem csak az autópálya-matrica esetében - tette közzé a Világgazdaság. Legutóbb a változásokról januári cikkünkben írtunk.
Olcsóbb lesz az autópálya-matrica, örülhetnek az autósok
Éves szinten 2 milliárd forintot spórolhatnak az emberek a lépéssel - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).
Magyarországon
- éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online,
- átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal.
Egyes csatornákon eddig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék körül.
Már csak néhány nap és már nem lesznek érvényesek a tavalyi matricák
Az EM infokommunikációért felelős államtitkára, Solymár Károly Balázs azt nyilatkozta, hogy a rejtett költségek a legveszélyesebbek, mivel változó kényelmi díjjal dolgoznak a szolgáltatók. Úgy véli, hogy a rendszer a kényelmi díjak nélkül is fenntartható lesz. A kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzá fog járulni, miközben a vásárlók szintén jól járnak.
