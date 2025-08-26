augusztus 26., kedd

Kényelmi díj

2 órája

Változik a matricák ára, olcsóbban autózhatunk a Kisalföldön

Megszűnik a kényelmi díj az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után.

Kisalföld.hu

Szeptember 1-től eltörlik az eddig minden alkalommal felszámított kényelmi díjat, így egységessé válik az online matricavásárlás díja. Máshol is eltörölhetik a kényelmi díjat, nem csak az autópálya-matrica esetében - tette közzé a Világgazdaság. Legutóbb a változásokról januári cikkünkben írtunk.

autópálya-matrica
Olcsóbb lesz az autópálya-matrica, eltörlik a kényelmi díjat. Fotó: Molcsányi Máté

Olcsóbb lesz az autópálya-matrica, örülhetnek az autósok

Éves szinten 2 milliárd forintot spórolhatnak az emberek a lépéssel - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM). 

Magyarországon 

  • éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online, 
  • átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. 

Egyes csatornákon eddig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék körül.

Az EM infokommunikációért felelős államtitkára, Solymár Károly Balázs azt nyilatkozta, hogy a rejtett költségek a legveszélyesebbek, mivel változó kényelmi díjjal dolgoznak a szolgáltatók. Úgy véli, hogy a rendszer a kényelmi díjak nélkül is fenntartható lesz. A kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzá fog járulni, miközben a vásárlók szintén jól járnak.

További részletekről, a kényelmi díj hatásairól a Világgazdaság cikkében olvashatnak.

