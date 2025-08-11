Felújítások, terelések
10 órája
Sok autópályán és autóúton zártak le forgalmas szakaszokat, gőzerővel dolgoznak az útépítők
Útfelújítások szerte Győr-Moson-Sopronban és környékén. Mutatjuk a részleteket.
Az Útinform tette közzé a legfrissebb információkat, ez várható a héten az főutakon, autóutakon és autópálya szerte Győr-Moson-Sopronban. Nemrégiben az M1-es régészeti feltárásairól írtunk.
Az M1-es autópálya: lezárások a sztrádán
- Biatorbágy és Bicske között útépítők dolgoznak. A 20-as és a 36-os km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leállósávra terelik a járműveket.
- Óbarok és Tatabánya, a 41-es és az 56-os km között hídfelújítás miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik.
- Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A forgalom sávelhúzással a külső és a leállósávon halad.
Az M85-ös autóúton
- az M1-es autópálya csomópontja és Enese között új terelés épült ki. Az 1-es és a 9-es km között a Sopron felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A munkálatok idejére az M1-es felé a 7-es km-nél a Rábapatona csomópont fel- és lehajtóágát is lezárták.
- az M1-es autópálya felé, Csorna térségében a 23-as és a 25-ös km között aszfaltoznak, a külső sávot elkerítették.
Az M86-os autóúton
- Csorna irányába burkolatfelújítás zajlik, ezért a 92-es és a 100-as km közötti szakaszt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. A 96-os km-nél lévő Szeleste csomópont le- és felhajtóágát lezárták a Csorna felé vezető oldalon. A jelenlegi munkaterület a Vát/Sárvár csomópontot már nem érinti, így ott újra lehetőség van a le és a felhajtásra.
- Csorna térségében a 86-os főút és az M85-ös autóút közötti szakaszt felújítás miatt mindkét oldalon lezárták, a forgalmat a 85-ös és a 86-os főútra, illetve Csornán keresztül terelik, a terelőutat sárga táblákkal jelzik.
Az 1-es főúton
- Komárom átkelési szakaszán, a 85-ös km-nél közművezetéket fektetnek le, a fél útpályát lezárták.
- Győrött, a 121-es km-nél új csomópontot építenek, ezért csak a fél útpálya járható.
A 85-ös főúton
- Csorna átkelési szakaszán, a 26-os km-nél burkolatfelújítás miatt félpályás korlátozás van érvényben.
- Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.
Ezt ne hagyja ki!Mi a pálya?!
2025.08.09. 07:06
M1-es autópálya: az új doku-sorozatban eloszlatnak egy-két tévhitet a régészeti feltárásokról - videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre